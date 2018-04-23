Akhisarspor kendini ateşe attı – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Akhisarspor kendini ateşe attı

    Akhisarspor kendini ateşe attı

    'nda tarihi bir başarıyla 'ı eleyerek finale çıktıktan sonra Spor 'de öne geçip Seleznyov'un ayağından penaltı kaçırdığı maçta evinde 'yle 1-1 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, kendini ateşe attı.

    Ligde galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Akigo, bu skorla son 4 haftaya düşme hattının yalnız 3 puan üzerinde girerek kabus görmeye başladı. Sezonun ikinci yarısında kapılarını açan yeni evi Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynadığı son 4 iç saha maçından yalnız 1 puan çıkarabilen Akigo, 35 puanda kaldı.
    Ligde düşme potasındaki , ve 'un 32'şer puanı var. Kalan haftalarda 6 yıldır yer aldığı ligde kurtuluşu bir an önce ilan etmeye çalışacak yeşil-siyahlılar, sezonu (D), , (D) ve Osmanlıspor maçlarıyla tamamlayacak. Orta sahada Soner, Serginho, Bilal gibi kilit oyuncuların sakatlıklarının bulunduğu Akhisarspor'da Sissoko da Yeni Malatyaspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. Orta sahadaki eksiklerin kendilerini etkilediğini söyleyen teknik direktör , "Bundan sonraki haftalar artık daha önemli hale geldi" dedi.

    1. 23.4.2018 12:07
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