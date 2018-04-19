Teleset Mobilya Akhisarspor tarih yazdı – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    tarih yazdı

    <a href="/index/teleset-mobilya-akhisarspor?id=f987d135-f149-4a24-959e-796296162c16" class="" rel="tag">Teleset Mobilya Akhisarspor</a> tarih yazdı

    Ziraat yarı finalinde 'ı saf dışı bırakarak tarihine ilk kez finale yükselen , final oynayan 22. ekip olacak.

    Bu sezon Ziraat Bankasının sponsorluğunda 56. kez düzenlenen 'nda yarı final ilk maçında 'a 2-1 yenilmesine rağmen İstanbul'da rakibini 2-0 mağlup eden , adını ilk kez finale yazdırdı.

    , finalinde mücadele edecek 22. ekip olacak. Geride kalan 55 yılda finale yükselen 21 takımdan 14'ü, kupaya uzandı.

    Kupada şimdiye dek 17, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, , Sakaryaspor, ve da birer kez mutlu sona ulaştı.

    Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar , , , Samsunspor, Antalyaspor, ve oldu.

    'dan ilk kez bir takım finale yükselirken, 'nden en son İzmir temsilcisi Altay 1985-1986'da finalde mücadele ettiği kupada 'a yenilmişti.

    Kupa performansı
    'de geride kalan 29 haftada 34 puanla düşme hattındaki 'un 5 puan önünde 12. sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, kupada ise başarılı sonuçlara imza attı. Ligde yüzde 31 galibiyet oranıyla oynayan Teleset Mobilya Akhisarspor, kupada ise yüzde 56'lık galibiyet oranı yakaladı.

    Kupada bu sezon çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu maçlarda 18 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.

    Kupaya 4. turdan katılan ve ilk olarak Anagold 24 Erzincanspor'u 6-0'lık skorla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, 5. turda ilk maçta 3-0 mağlup ettiği 'u rövanşta 1-1'lik skorla saf dışı bıraktı.

    Son 16 turunda 'a ilk maçta 2-1 yenilmesine rağmen rövanşta rakibini 1-0 yenerek adını son 8 takım arasına yazdıran yeşil-siyahlı ekip, çeyrek finalde ilk maçta 1-0 mağlup ettiği karşısında rövanşta 2-2'lik beraberlikle yarı finale yükseldi.

    Yeşil-siyahlı ekip, yarı finalde Galatasaray'ı saf dışı braıktı.

    Teleset Mobilya Akhisarspor'un 9 Mayıs Çarşamba günü 'da oynayacağı finaldeki rakibi bugün rövanşı oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş eşleşmesinin galibi olacak.

    Kupa golcüleri
    Galatasaray'a iki maçta 3 gol atan ve kupadaki gol sayısını 4'e çıkaran Yevgen Seleznov, ara transfer döneminde Elazığspor'a kiralanan Ioan Hora ile Teleset Mobilya Akhisarspor'un kupadaki en golcü ismi konumuna yükseldi.

    Bu iki futbolcuyu 3 golle Muğdat Çelik, 2 golle Eray Ataseven, birer golle Alperen Babacan, Helder Barbosa, Olcan Adın ve takip ediyor. Ankara Demirsporlu Burak Öksüz de kendi filelerini bir kez havalandırdı.

    1. 19.4.2018 12:14
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