Seleznyov: "Sonuçta Nou Camp'ta Barcelona'yı yenmedik"
Teleset Mobilya Akhisarspor forbeti Yevhen Selezynov, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu. Kupanın 2 maçında Galatasaray'a attığı 3 golle takımını finale taşıyan Ukraynalı golcü, "Bugün yeneceğimize inandık. Camp Nou'da Barcelona değil sonuçta, yenebiliyorsunuz. Şaka tabii ki Barcelona'yı da Camp Nou'da yenebilirsiniz" dedi.
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