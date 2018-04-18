Seleznyov: "Sonuçta Nou Camp'ta Barcelona'yı yenmedik"

Teleset Mobilya Akhisarspor forbeti Yevhen Selezynov, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu. Kupanın 2 maçında Galatasaray'a attığı 3 golle takımını finale taşıyan Ukraynalı golcü, "Bugün yeneceğimize inandık. Camp Nou'da Barcelona değil sonuçta, yenebiliyorsunuz. Şaka tabii ki Barcelona'yı da Camp Nou'da yenebilirsiniz" dedi.