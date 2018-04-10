Akhisarspor, Beşiktaş'a çelme takmayı planlıyor
Süper Lig'de Beşiktaş'a şimdiye kadar iç sahada oynadığı 5 maçın 4'ünde geçit vermeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, şampiyonluk yarışındaki rakibine cuma günü yine çelme takmayı planlıyor.
İki takım arasında şimdiye kadar Akhisarspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmalarda taraflar birer galibiyet alırken 3 maçta eşitlik bozulmadı. Beşiktaş, rakibini yalnız geçen sezon 18 Eylül 2016'da oynanan maçta deplasmanda 2-0 yenebildi. 2012-13 sezonunda ev sahibi olduğu mücadeleyi 4-1 kazanan Akhisarspor, 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında siyah-beyazlılar karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı. Akhisar, 2014-15'teki iç saha beraberliğinde rakibinin şampiyonluk hayallerine de darbe vurdu.
O sezon son 4 haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giren Beşiktaş, Akhisarspor'la Manisa'da 1-1 berabere kalınca son 3 hafta öncesi 4 puan geriye düşerek farkı kapatamadı. Beşiktaş, 2015-16 sezonunda ise bitime 4 maç kala Akhisarspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalmasına rağmen bu kez şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.
Taraflar arasında bu sezon ilk yarıda İstanbul'da oynanan maç ise golsüz bitti. Futbolculuk kariyerinde bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen teknik direktör Okan Buruk, rakibin konumunun kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, "Ligde çok rahat bir konumda değiliz. Kalan maçlarda en az 2 galibiyet daha almamız gerekiyor. Kazanmak istiyoruz" dedi.
Akhisarspor, Beşiktaş'ı yeni evinde ilk kez ağırlayacak.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 12:52
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Süper Lig'de süper çekişme
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Yorum
aynen ya başakkşehir olacak yada beşiktaş olacak yazın bunu kenara
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Yenilmez armada!
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Yorum
Futboldan anlayan Ben sezon basinda dedim. Hoca Atiba'nin yerini Medel ve Necip ile doldurursa iyi oluruz. Sonuç ihtiyar Atiba'da inat da inat... Medel stoper
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Fatih Terim, Gençlerbirliği yenilgisinin faturasını 3 isme kesti!
Toplam 1
Yorum
belhn belhanda feguli çok ürkek ve korkak oynuyor.bunun dışında şut çekip gol atması lazım. rodrıgues, belhanda ve feguli den destk alamadı
Akhisarspor, Beşiktaş'a çelme takmayı planlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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