Akhisar Beşiktaş'a bilendi – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Akhisar 'a bilendi

    Akhisar Beşiktaş'a bilendi

    Alanya yenilgisiyle son 4 maçında 3. yenilgisini alan Akhisar'da moraller bozulurken, maçı öncesi kayıpları telafi edeceklerini söyledi.

    Alanya yenilgisiyle son 4 maçında 3. yenilgisini alan Akhisar'da moraller bozulurken, maçı öncesi kayıpları telafi edeceklerini söyledi. Buruk, "Beşiktaş'ın yükselen formu var. İç sahada 2 maçı kazanarak buraya geliyor. Bizim yeniden iyi başlangıca ihtiyacımız var. Büyük takımlara karşı sergilediğimiz olumlu performansı sürdüreceğiz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye iddialı konuştu.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:53
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