Akhisar'da moraller bozuk! – Fotomaç – 18 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Akhisar'da moraller bozuk!

    Akhisar'da moraller bozuk!

    Spor Toto 'de ile deplasmanda 90+3'üncü dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor'da moraller bozuldu.

    Karşılaşma boyunca birçok gol pozisyonuna girip değerlendiremeyen yeşil-siyahlılar, kaleci Lukac'ın da hatası sonucu Skuletic'e engel olamadı ve üst sıralara tırmanma yolunda fırsat tepti. Son 6 maçı 5 galibiyetle geçme şansını kaçıran Akhisarspor Teknik Direktör ise futbolun adaletinin olmadığını söyledi. "Şanssız bir gol emeklerimizi götürdü" diyen Buruk, "Çok önemli fırsatlara girdik. Eğer ikinci golü bulabilseydik maçı bitirmiştik. Futbolda böyle talihsizlikler var. 'da kazansaydık yukarıya biraz daha yaklaşacaktık. Bizim hedefimiz üst sıraları yakalamaktı. Üzgünüm ama her şeye rağmen futbolcularımı mücadelelerinden ötürü kutluyorum" diye konuştu.

    Ligde yerlerini sağlamlaştırdıklarını anlatan Okan Buruk, "Üst sıralara yaklaşamasak da düşme potasına uzağız. Yerimizi sağlama aldık. Biz puan olarak rakibimize göre daha rahat konumdayız. bu baskıyla maça başladı. Biz de buna göre rakip kalede pozisyonlar bulabileceğimizi biliyorduk. Nitekim öyle oldu" ifadelerini kullandı.

    Yerli futbolcu konusunda da görüş bildiren deneyimli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Biz her zaman iyi Türk futbolcuların oynamasından yanayız. Ancak bizim oyuncu yetiştirme konusunda sorunumuz var. Şu an Akhisarspor en çok Türk futbolcu oynatan takım. Ancak formayı hak edecek yerli isimlerin sahada yer alması gerekiyor. Kaliteli Türk futbolcuları bulamazsak 'in de kalitesi düşer. Biz önce oyuncu yetiştirmeliyiz sonra yabancı kuralıyla ilgili düzenleme yapmalıyız."

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisar'da moraller bozuk! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN