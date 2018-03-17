''Bu tür kayıplar olacaktır'' – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    ''Bu tür kayıplar olacaktır''

    ''Bu tür kayıplar olacaktır''

    Gençlerbirliği Ümit Özat, 1-1 biten maçına ilişkin "İnsanlar her maçı kazanmamızı istiyor. Bu tür kayıplar olacaktır." dedi.

    Özat, 'in 26. haftasında oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dakikada gelen golün kendileri adına sevindirici olduğunu belirterek, "Belki de bizi ligde bırakacak bir gol olacak." diye konuştu.

    Kırmızı-siyahlı ekibin 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından 2 maç kaybettiğini hatırlatan Özat, "Kötü oynadığımız bir oyunda bile ilk yarı 2-0 öne geçebilirdik. Onlar da atabilirdi. Gol olacağını düşünmediğimiz pozisyonda gol geldi. Kazanmak adına her hamleyi yaptık. Bu 1 puanın önemi anlaşılacaktır. Akhisarspor'u kutluyorum tam bir deplasman takımı. İnsanlar her maçı kazanmamızı istiyor. Bu tür kayıplar olacaktır." ifadelerini kullandı.

    Başkent ekibinde yeniden göreve başladıkları dönemden bugünkü hale gelinebileceğini kimsenin hayal dahi edemeyeceğini vurgulayan Özat, şunları kaydetti:

    "Takım, 'ten bile gerideydi. Kimin kolay maçı var, her takım zor maç oynayacak. 21 puanlı 'un ümidi var, 'un, 'nın, Alanya'nın ümidi var. Biz neden ümitsizliğe kapılıyoruz onu anlamadım. Önemli olan sonunu iyi getirmek. Bu düşüşün de bir çıkışı olacaktır. Belki milli maç arası iyi gelecektir. Bu haftadan sonra ligin rengi değişecek. Çünkü ile herkes oynadı."

    Okan Buruk ise şanssız yenilen bir golün bazen bütün bir maç sergilenen emeği alıp götürebildiğini dile getirdi.

    Gençlerbirliği'nin sezonun ikinci yarısında iyi puan topladığını ifade eden Buruk, şunları söyledi:

    "İlk yarının sonunda golü bulduk. İkinci yarı rakibimiz çok hamle yaptı, pozisyonlara da girdi, biz de girdik. İkinci golü atsak maçı bitirmiştik. Şanssız bir gol bazen bütün emeklerinizi alıp götürüyor. Oyuncularıma teşekkür ederim kazansaydık üst tarafa biraz daha yaklaşacaktık. Yerimizi sağlamlaştırdık."

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:51
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