''Bu tür kayıplar olacaktır''
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 1-1 biten Teleset Mobilya Akhisarspor maçına ilişkin "İnsanlar her maçı kazanmamızı istiyor. Bu tür kayıplar olacaktır." dedi.
Özat, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dakikada gelen golün kendileri adına sevindirici olduğunu belirterek, "Belki de bizi ligde bırakacak bir gol olacak." diye konuştu.
Kırmızı-siyahlı ekibin 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından 2 maç kaybettiğini hatırlatan Özat, "Kötü oynadığımız bir oyunda bile ilk yarı 2-0 öne geçebilirdik. Onlar da atabilirdi. Gol olacağını düşünmediğimiz pozisyonda gol geldi. Kazanmak adına her hamleyi yaptık. Bu 1 puanın önemi anlaşılacaktır. Akhisarspor'u kutluyorum tam bir deplasman takımı. İnsanlar her maçı kazanmamızı istiyor. Bu tür kayıplar olacaktır." ifadelerini kullandı.
Başkent ekibinde yeniden göreve başladıkları dönemden bugünkü hale gelinebileceğini kimsenin hayal dahi edemeyeceğini vurgulayan Özat, şunları kaydetti:
"Takım, Karabük'ten bile gerideydi. Kimin kolay maçı var, her takım zor maç oynayacak. 21 puanlı Konyaspor'un ümidi var, Osmanlıspor'un, Antalya'nın, Alanya'nın ümidi var. Biz neden ümitsizliğe kapılıyoruz onu anlamadım. Önemli olan sonunu iyi getirmek. Bu düşüşün de bir çıkışı olacaktır. Belki milli maç arası iyi gelecektir. Bu haftadan sonra ligin rengi değişecek. Çünkü Karabükspor ile herkes oynadı."
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise şanssız yenilen bir golün bazen bütün bir maç sergilenen emeği alıp götürebildiğini dile getirdi.
Gençlerbirliği'nin sezonun ikinci yarısında iyi puan topladığını ifade eden Buruk, şunları söyledi:
"İlk yarının sonunda golü bulduk. İkinci yarı rakibimiz çok hamle yaptı, pozisyonlara da girdi, biz de girdik. İkinci golü atsak maçı bitirmiştik. Şanssız bir gol bazen bütün emeklerinizi alıp götürüyor. Oyuncularıma teşekkür ederim kazansaydık üst tarafa biraz daha yaklaşacaktık. Yerimizi sağlamlaştırdık."
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:51
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
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En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
''Bu tür kayıplar olacaktır'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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