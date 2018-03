Manisaspor, pilot takım olacak iddiası!

BÜYÜKŞEHİR

AKHİSARSPOR

GÖKAY

G. Manisaspor'da dün oynanan A.Ç. Giresunspor maçının ardından istifasını açıklayan Teknik Direktör Taner Taşkın , Manisa'daki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek, istifasının gerekçelerini anlattı. Manisaspor eski Başkanı Abdullah Mergen döneminde takımın başına geldiğinde kendisine takımın iskelet kadrosunun korunacağı sözünün verildiğini ancak henüz bir hafta geçmeden birçok futbolcunun takımdan ayrıldığını aktaran Taşkın, "Takımdaki oyuncuların çoğu patır patır kaçtı gitti. Herkes zaten bir şekilde kafasına koymuş gideceğini. Maalesef mani olamadım. Son dakika Billal Sebaihi de gidiyordu, para bulamadılar. Çıkardım cebimden 2 bin Euro para verdim. 'Al oğlum harçlığın olsun. Evinin kirasını verirsin, arabanın borcunu ödersin' dedim. Hiç olmazsa birkaç tane oyuncu tutalım diye çocuğa parasını verdim. Onu öyle takım da tuttuk. Bizim Manisaspor'dan para koparma gibi bir sevdamız yok ama biz karşımızda muhatap bulamıyoruz. Sadece bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ben şu anda avukatıma dilekçeyi verdim. İhtar çektirdim. Ödeme yapılmadığı takdirde tek taraflı fesih hakkımı kullanacağım. 1 buçuk yıllık mukavelem var. Ben hak etmediğim hiçbir şeyi Manisaspor Kulübü'nden almam. Hak ettiğimi verirlerse de diğer alacaklarımın hepsinden vazgeçerim" şeklinde konuştu.Olağanüstü kongreyle yeni seçilen yönetimi eleştiren Taşkın, "İnsan bir yere girdiği zaman 'Bismillahirrahmanirrahim' der hemen ufak tefek de olsa para serpiştirir. 'Arkadaşlar bunun arkası gelecek' der insanlar da nefes alır. Bu yönetimdeki arkadaşlarımız ve Gökay Budak kardeşimizin kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum, arkadaşlığımız ve dostluğumuz var. Fakat futbol takımı yönetmek öyle kolay bir iş değil. Biraz daha tecrübe kazanmaları gerekiyor. Ayrıca çok acı şeyler var. Ayrılmama sebep olan şeylerden bir tanesi de İlkay isimli oyuncumuzdu. Genç oyuncumuz İlkay'ın 2 haftadır profesyonel yapılmasını ve takımda yer vereceğim söylüyorum ama bana olmadığını söylediler. Nedenini sorduğumda 'paramız yok'. Daha sonra çocuk odama geldi. 'Hocam babamla konuştum. Babam parasını kendisi verecekmiş. 2 bin 800 lira. Ben de kendisine 'Oğlum üzülerek söylüyorum ama yapacak bir şey yok. Baban böyle bir şeye vesile olsun. Ben seni profesyonel yapayım' dedim. Çünkü adamı oynatacağım. Adamın babası Soma'dan para gönderiyor. Manisaspor ne halde bakın. Çocuk kendi parasıyla profesyonel oldu. Şu anda Manisaspor'a top oynuyor ve gitti Denizlispor'a gol attı" dedi.Taner Taşkın, G. Manisapor Başkanı Gökay Budak'ın yardımcı antrenörü Başar Canoğlu ile arasında geçen sohbeti de paylaşarak, "Gökay Budak, 'Böyle giderse mayıs ayında büyük ihtimalle ya Büyükşehir'e ya da Akhisarspor'a pilot takım yapmayı düşünüyorum' diyor. Ben bunu duyunca zaten bendeki bütün film koptu. Manisaspor kimsenin pilot takımı olamaz. Zaten Cengiz Ergün de buna müsaade etmez. Destek verir, gerekirse Büyükşehir Belediyspor'u Manisaspor'a pilot takım yapar ama Manisaspor'u böyle ayaklar altına almaz. Hele hele Akhisarspor'a hiç yapmaz. Çünkü Akhisar bizim ilçemiz. Akhisarspor'u da çok beğeniyorum. Mükemmel işler yapıyorlar. Ancak Akhisarspor örnek alınabilir" diye konuştu.G.Manisaspor'un mali yönden çok zor durumda olduğunu bir kez daha yineleyen teknik direktör Taşkın, konuşmasına şöyle devam etti: "Manisaspor'a şu anda 'benim' diyen iş adamı gelse kendi şahsi parasıyla bu işi uzun soluklu yürütemez. İnsanların hayatlarını idame ettirecek para vereceksiniz. Bunu da veremiyorsanız o zaman bu işe soyunmayacaksınız ve vaatler vermeyeceksiniz. Göreve gelmeden önce vaatler verildi. 'Salı-Çarşamba günü para verilecek' dendi, 3 hafta geçti hala para verilmedi. Ben oyuncu grubuma verdiğim sözü yerine getiriyorum şu anda. Kendi adıma hukuki adımları attım. Bundan sonraki süreçte sözü hukuk söyleyecek. Bazıları yine yazacak, çizecek ve yorum yapacaklar, onları da biliyorum ama ben ufak istasyonlarda durmadım, durmam da"Manisaspor'u bu durumdan sadece Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kurtarabileceğini aktaran Taşkın, "Bu işin tek kurtarıcısı Cengiz Ergün'dür. Cengiz Ergün bu takımı alıp el atarsa büyükşehir ile bu takım uçar gider. Çünkü o zeki bir adamdır. Matematiği ve hesabı kitabı iyidir. Dürüstlüğü aşikardır. O yüzden bir an önce büyükşehir belediye başkanının bu işe el atması gerekiyor. Hadi bu sene geçti ama sezon başı itibariyle bu kulübü alıp şahlandırması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Tekrar G.Manisaspor'da görev yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Taşkın, "Burası benim memleketim. Neden çalışmayım, her zaman çalışırım. Yeter ki tabanı düzgün, temeli sağlam atılmış bir Manisaspor olsun. Biz Manisaspor'da tamamen gönüllü çalışan insanlarız" dedi.Manisaspor'un pilot takım olacağı yönündeki iddialara yanıt veren Manisaspor Başkanı Gökay Budak, "Bizim bu konuyla ilgili her hangi bir söylemimiz olmadı. Manisaspor'u birilerinin pilot takımı yapma gibi bir durumum söz konusu değil. Manisaspor zaten kendisi bir markadır. Ligde büyük başarılara sahip bir kulüptür. Ben hiç kimseye Manisaspor'u pilot takımı yapalım diye bir şey söylemedim. Benim hiç böyle bir görüşmem olmadı. Manisaspor olarak Akhisarspor ve Göztepe ile istişare edip oradan önümüzdeki dönem için transfer yasağını kaldırıp, onlarla belki iş birliği yapabileceğimizi söyledim. Arkadaşlar bunu sanırım pilot takım olarak algılayıp söylüyorlar. Kalecimiz Göktuğ nedeniyle Göztepe ile ikili ilişkilerimiz var. Bunun gibi diğer takımlarla da görüşüp buralardan oyuncu alıp bu futbolcuları oynatalım gibi bir söylemim oldu. Biz Manisaspor'u pilot takım yapmak için başkan olmadık. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Manisa'yı hiç kimseye pilot takım yapmayız, düşersek de şerefimizle düşeriz" diye konuştu.Taner Taşkın'ın istifasıyla ilgili de konuşan Başkan Budak, "Hocanın bizden çok ciddi talepleri oldu. Biz de kendisinin istediği paraları şu an veremeyeceğimizi söyledik. Kendisinin bizden istediği 4 yabancı futbolcunun parası ile kendisi ve yardımcılarının parasını istedi. 'Diğer oyuncuların parasını sonra versen de olur vermesen de olur' diyor. Ben de Taşkın'a 'Şu an önceliğimiz personel, personellerin maaşını vermemiz gerekiyor. O yüzden size şu anda bu ödemeleri yapamam'. Bu şekilde bir diyaloğumuz oldu. O da Manisa'nın çocuğu olduğunu, elini Manisaspor için taşın altına koyduğunu söyleyip, bize ödemeleri için ihtar gönderdi. Bununla ilgili görüşmek istedik. Manisaspor'a zarar verilmesin diye kendisiyle anlaşmak istedik ama kendisi anlaşmaya varmıyor. Manisaspor'a haciz gönderecek bir Manisa evladını biz kabul etmiyoruz" dedi.