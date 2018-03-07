Durmuş ile Samsunspor durmuyor
Samsunspor’un yeni Teknik Direktörü Besim Durmuş, görev aldığı ilk 3 karşılaşmada kendisinden önce görev alan Alpay Özalan ve Engin İpekoğlu’ndan daha fazla puan topladı.
Sezona Samsunspor'un başında başlayan deneyimli Teknik Direktör Alpay Özalan, kırmızı-beyazlı takımın başında 6 maç görevde kaldı. Özalan, bu karşılaşmalara 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Özalan'ın Samsunspor'u kendi sahasında oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanmazken 6 maçta 5 puan topladı, 3 gol attı, 7 gol yedi.
Alpay Özalan'dan sonra göreve gelen deneyimli Teknik Direktör Engin İpekoğlu, Samsunspor başında 17 maç görev yaptı. İpekoğlu kırmızı-beyazlılarda 17 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Deplasmanda hiç kazanamayan İpekoğlu'nun Samsunspor'u 17 maçta 16 gol atarken, 22 gol yedi. İpekoğlu, Samsunspor'un başında 17 maçta 20 puan topladı.
Son oynadığı maçta 7 haftadır kaybetmeyen Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenen Samsunspor, hafta sonu deplasmanda 4 puanı bulunan Gaziantepspor ile karşılaşacak.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:04
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Toplam 10
Yorum
bekle acele etme sen yenisin galiba :)))
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Toplam 5
Yorum
austin vergi yok da sanki dev yıldızlarmı geliyo hep yaşını başını almış eski yıldızlar gelmiyomu zaten. böyle belki potansiyel oyuncular bulunur.
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Toplam 13
Yorum
austin obunu yaptı nie cezayok,şubunu yaptı nie cezayok tartışması bitermi. böyle saldıran bi adamın 5 maç ceza almamasını nie gerektirsin. azbile
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