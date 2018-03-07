Durmuş ile Samsunspor durmuyor – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Durmuş ile durmuyor

    Durmuş ile <a href="/index/samsunspor?id=2c545305-9730-4028-b51d-8b23ff4de92f" class="" rel="tag">Samsunspor</a> durmuyor

    ’un yeni Teknik Direktörü Besim Durmuş, görev aldığı ilk 3 karşılaşmada kendisinden önce görev alan Alpay Özalan ve ’ndan daha fazla puan topladı.

    Kayyum tarafından yönetilen 1. Lig ekiplerinden 'da göreve gelen Besim Durmuş, 'un başında çıktığı 3 mücadelede de mağlubiyet yüzü görmedi. Besim Durmuş, Alpay Özalan'ın istifasından sonra geçici olarak çıktığı Balıkesirspor maçını 2-1 kazandı. Daha sonrasında göreve gelen ve 17 maç takımın başında kalan 'ndan sonra görevi devralan Durmuş, bu süreçten sonra çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak toplam 3 karşılaşmada 2 galibiyeti 1 beraberlik aldı. Durmuş, kırmızı-beyazlıların başında çıktığı 3 karşılaşmada takımına 7 puan kazandırarak, ilk 3 maçında 4 puan kazandıran Alpay Özalan ve ilk 3 maçında 5 puan kazandıran 'nu geride bıraktı.

    Sezona Samsunspor'un başında başlayan deneyimli Alpay Özalan, kırmızı-beyazlı takımın başında 6 maç görevde kaldı. Özalan, bu karşılaşmalara 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Özalan'ın Samsunspor'u kendi sahasında oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanmazken 6 maçta 5 puan topladı, 3 gol attı, 7 gol yedi.

    Alpay Özalan'dan sonra göreve gelen deneyimli Teknik Direktör Engin İpekoğlu, Samsunspor başında 17 maç görev yaptı. İpekoğlu kırmızı-beyazlılarda 17 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Deplasmanda hiç kazanamayan İpekoğlu'nun Samsunspor'u 17 maçta 16 gol atarken, 22 gol yedi. İpekoğlu, Samsunspor'un başında 17 maçta 20 puan topladı.

    Son oynadığı maçta 7 haftadır kaybetmeyen Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenen Samsunspor, hafta sonu deplasmanda 4 puanı bulunan Gaziantepspor ile karşılaşacak.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:04
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