Akhisarspor, seriyi devam ettirmek istiyor
Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak çıkışa geçtikten sonra Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk sınavında Galatasaray'a evinde mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günü Fenerbahçe deplasmanını kazanarak ligdeki seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
Sezonun ilk yarısında rakibini iç sahada 1-0 yenmeyi başaran Akhisarspor, ligde daha önce sarı-lacivertlilerle deplasmanda oynadığı 5 maçın 1'ini kazanabildi. Fenerbahçe'yi yalnız 2014-15 sezonunda 23 Şubat 2015'te Kadıköy'de oynanan maçta 2-1 mağlup eden Ege temsilcisi, rakibinden deplasmanda 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Akhisarspor, tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı 11 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle geçti.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:13
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Toplam 3
Yorum
seçme hakemlerle fb-göztepe sivas-gs kasımpaşa-gs maçları mağlup veya berabere iken 6 dakika uzadı.Akhisar gs maçında korner bile atılmadı okan hep türibüne
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Beşiktaş'ta şarkı krizi!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞ futbolcuları motive etmek içindir belkide ? dövüşçüler kendi müziğini seçer ya hani ? saçma olan senin düşüncen...
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 10
Yorum
Aykut Kraldır. Kimi bitirdi mesela. Hangisi iyi oyuncuydu da Aykut bitirdi. Aksine gençleri bile kazanmaya çalışıyor. Bu bile cesaret.
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