Akhisarspor, seriyi devam ettirmek istiyor – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    , seriyi devam ettirmek istiyor

    Akhisarspor, seriyi devam ettirmek istiyor

    'de son 3 maçını kazanarak çıkışa geçtikten sonra Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk sınavında Galatasaray'a evinde mağlup olan Teleset Mobilya , pazar günü Fenerbahçe deplasmanını kazanarak ligdeki seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

    Sezonun ilk yarısında rakibini iç sahada 1-0 yenmeyi başaran Akhisarspor, ligde daha önce sarı-lacivertlilerle deplasmanda oynadığı 5 maçın 1'ini kazanabildi. Fenerbahçe'yi yalnız 2014-15 sezonunda 23 Şubat 2015'te Kadıköy'de oynanan maçta 2-1 mağlup eden Ege temsilcisi, rakibinden deplasmanda 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Akhisarspor, tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı 11 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle geçti.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:13
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