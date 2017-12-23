 Buruk söz verdi – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Buruk söz verdi

    Buruk söz verdi
    Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk, Osmanlıspor'u devirerek 8 maçlık galibiyet hasretlerine nokta koyacaklarını iddia etti. Buruk, "Haftayı çok iyi değerlendirdik. İlk yarıyı güzel bitirmek istiyoruz" yorumunu yaptı.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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