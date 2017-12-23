Buruk söz verdi

Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk, Osmanlıspor'u devirerek 8 maçlık galibiyet hasretlerine nokta koyacaklarını iddia etti. Buruk, "Haftayı çok iyi değerlendirdik. İlk yarıyı güzel bitirmek istiyoruz" yorumunu yaptı.