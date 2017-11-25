Buruk: Göztepe daha akıllı oynadı
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.
"6 senedir Akhisarspor Süper Lig'de. Bu yönetimi hepimiz el üstünde tutmalıyız. Belli bütçelerle önemli işler yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Her zaman kulüpçü olunmalı, her şartta takım desteklenmeli"
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:00
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''Gerekeni yapacağız''
Toplam 3
Yorum
Cevdet yürü be BAskan . kim tutar seni.. en iyi Baskanlardan biri de sensin Sayin Muharrem BEY..
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''Ya gideyim ya uzatın''
Toplam 19
Yorum
beko 15 milyon euroya fikret orman vidal i tolisso yu asensio yu alır olum souzaya 4 milyon euro verseler fener zaten satar
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''Ya gideyim ya uzatın''
Toplam 19
Yorum
REAL FB Yazilanlar cok, resmi teklif yok, RVP ye de yok cinden, hollanda dan teklifler var vs.Para verip alan yok. Belese verirlerse alacaklar...
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