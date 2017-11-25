 Buruk: Göztepe daha akıllı oynadı – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Buruk: Göztepe daha akıllı oynadı

    Buruk: Göztepe daha akıllı oynadı

    Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

    Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi. Buruk, "Maça baktığımız sıkışan bir oyun vardı. Duran topla golü yedik. Kendi bireysel hatalarımız vardı. Kilitlenen bir karşılaşmaydı, golü atan kazanacaktı. Kornerde gelen kafa golü, maçı çözdü. İlk kez duran toptan gol yedik. Bu bölümden sonra Göztepe daha akıllı oynadı, bizi zorladı. Göztepe'yi tebrik ediyorum. Gelecek hafta kendi sahamızdaki maçı kazanıp, tekrardan çıkışa geçeceğiz" dedi. Okan Buruk, yönetimi istifaya davet eden taraftara ise şu mesajı verdi:
    "6 senedir Akhisarspor Süper Lig'de. Bu yönetimi hepimiz el üstünde tutmalıyız. Belli bütçelerle önemli işler yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Her zaman kulüpçü olunmalı, her şartta takım desteklenmeli"
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:00
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