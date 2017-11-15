 Akhisarspor'un hedefi en az kayıp – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Akhisarspor'un hedefi en az kayıp

    Akhisarspor'un hedefi en az kayıp

    Süper Lig’de mücadele veren T.M. Akhisarspor, konuk olacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdürdü. T.M. Akhisarspor Başkanı , Beşiktaş maçında sahaya puan almak için çıkacaklarını kaydetti.

    Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını, 11 haftada 17 puanın hedefleri içerisinde olduklarını kaydeden Akhisarspor Başkanı , "Bu sezon ayakta kalmanın bile çok büyük bir başarı olarak görüldüğü Süper Lige başarılı bir başlangıç yaptık. Tabii ki hedefimiz kalan maçlarda da bu başarımızı sürdürmek olacaktır. Ekibimiz her maça olduğu gibi, Beşiktaş maçına da puan için çıkacak ve mücadelesini verecektir. İlk devreyi önemli olan az kayıpla geride bırakmak. İkinci devre lig daha zorlu geçecek" dedi. 'Devre arasında transfer olacak mı' sorusuna ise Eryüksel, "Şu anda devre arasında transfer düşünmüyoruz. Ekibimizden çok memnunuz, ama daha ilk devrenin bitimine 6 hafta var. Değişen koşullar bizi farklı isteklere itebilir" cevabını verdi.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisarspor'un hedefi en az kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.