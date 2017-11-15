Akhisarspor'un hedefi en az kayıp
Süper Lig’de mücadele veren T.M. Akhisarspor, konuk olacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdürdü. T.M. Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Beşiktaş maçında sahaya puan almak için çıkacaklarını kaydetti.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:17
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A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?
Toplam 20
Yorum
Özgür Boşta olsa olurdu ama şu an olmaz pahallı hocalara gerek yok yılmaz vural hikmet karaman cihat arslan la milli takım gruptan çıkar
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Spor yazarları 3 soruda Lucescu'yu analiz etti
Toplam 5
Yorum
seda ati alan üsküdari gecti,türkiye,beni en basta bilendin,ben 2008 im sen benden kactin dünya bana hayran 10 yildir dünya genclerini benle yesd
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Hoca istedi, yönetim harekete geçti
Toplam 2
Yorum
sarilacidelimavi uygun şartlar derken yaşının 40 olması herhalde
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