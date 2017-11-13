Akhisar şov yaptı

Süper Lig temsilcisi Teleset Mobilya Akhisarspor, milli arada TFF 1. Lig'in flaş ekiplerinden Altınordu'yla yaptığı hazırlık maçında rakibini 3-0 mağlup etti. İzmir'de Altınordu'nun tesislerinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda ise sahada Akhisar şov vardı. Yeşilsiyahlılar, 55'te Barbosa, 80'de Muğdat ve 85'te Hora'nın golleriyle 3-0 kazandı.