 Akhisar şov yaptı – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Akhisar şov yaptı

    Akhisar şov yaptı
    Süper Lig temsilcisi Teleset Mobilya Akhisarspor, milli arada TFF 1. Lig'in flaş ekiplerinden Altınordu'yla yaptığı hazırlık maçında rakibini 3-0 mağlup etti. İzmir'de Altınordu'nun tesislerinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda ise sahada Akhisar şov vardı. Yeşilsiyahlılar, 55'te Barbosa, 80'de Muğdat ve 85'te Hora'nın golleriyle 3-0 kazandı.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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