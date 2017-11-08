 Buruk, görüşme odasına – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Buruk, görüşme odasına

    Buruk, görüşme odasına
    Son 3 haftada 8 puan kaybeden Akhisar'ın performansı teknik heyet ve yönetimi tedirgin etti. Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Okan Buruk'un, bugün idman öncesi yöneticilerle durumu değerlendireceği belirtildi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:45
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