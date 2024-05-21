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Balotelli Demir'den ayrılıyor
Sion'dan Adana Demirspor'a dönen Mario Balotelli, ayrılık kararı aldı. 1+1 yıllık imza atan 33 yaşındaki İtalyan yıldız, ünlü Arjantinli golcü Agüero'nun canlı yayın konuğu oldu. Balotelli, opsiyonunu kullanmayacağını ve sezon sonunda Adana Demirspor'dan ayrılacağını, hayalinin B.Juniors'ta, Bombonera'da oynamak olduğunu söyledi.
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