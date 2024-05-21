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Balotelli Demir'den ayrılıyor

Sion'dan Adana Demirspor'a dönen Mario Balotelli, ayrılık kararı aldı. 1+1 yıllık imza atan 33 yaşındaki İtalyan yıldız, ünlü Arjantinli golcü Agüero'nun canlı yayın konuğu oldu. Balotelli, opsiyonunu kullanmayacağını ve sezon sonunda Adana Demirspor'dan ayrılacağını, hayalinin B.Juniors'ta, Bombonera'da oynamak olduğunu söyledi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Balotelli Demir'den ayrılıyor
Sion'dan Adana Demirspor'a dönen Mario Balotelli, ayrılık kararı aldı. 1+1 yıllık imza atan 33 yaşındaki İtalyan yıldız, ünlü Arjantinli golcü Agüero'nun canlı yayın konuğu oldu. Balotelli, opsiyonunu kullanmayacağını ve sezon sonunda Adana Demirspor'dan ayrılacağını, hayalinin B.Juniors'ta, Bombonera'da oynamak olduğunu söyledi.
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