Büyük kulübüz

Adana Demirspor'un 28 yaşındaki stoperi Semih Güler, iddialı açıklamalarda bulundu. Sahalarında 5'te 5 yaptıklarının altını çizen tecrübeli savunmacı, "Artık kendimizi büyük bir kulüp olarak görüyoruz. Sezona da çok iyi başladık ve özellikle iç saha maçlarında aldığımız sonuçlarla üst sıralara tırmandık. Ancak deplasman karnemiz ise zayıf. Bunu da inşallah bu hafta K.Gümrük karşısında değiştireceğiz. Bu sezonki hedefimiz; UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne değil de UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılmak" ifadelerini kullandı.

MONTELLA'NIN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK

Semih Güler, Adana Demirspor'dan eski hocası Montella'ya da övgü dolu sözlerde bulundu. A Milli Takım'ın Montella yönetiminde EURO 2024'e katılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Güler, şöyle konuştu: Montella hoca ile iki sezon çalıştık. İlk sezon fazla şans bulamadım ama geçen sezon bende etkisi çok fazla. Montella'nın en önemli özelliği oyuncularıyla bire bir ilgilenmeyi çok seviyor. Yedek olsun, kadro dışı olsun, ilk 11 oyuncusu olsun fark etmiyor ve herkesle aynı şekilde ilgileniyor. Benim oynamadığım dönemlerde bile antrenman sonrası benimle ilgileniyordu.

SANCAK'I BABA GİBİ GÖRÜYORUZ

"Başkanı biz 'baba' gibi görüyoruz. Her sorun ile ilgili direkt onunla iletişim kurabiliyoruz. Zaten 'baba' diye hitap ediyorum, bu konuda babam bizi kıskanıyor ama yapacak bir şey yok. Başkanımız benim az süre aldığım dönemde bile bana inandığı için sözleşmemi üç yıl uzattı."

Semih Güler, bu sezon Adana Demirspor'da 11 maçta görev aldı. Tecrübeli stoper, forma giydiği 11 karşılaşmada 1 kez de asist katkısı sağladı.

BALOTELLİ SAYESİNDE

"Takım arkadaşlarım kalmam için yönetime talepte bulunmuş. Ben de vedalaşmıştım ancak birkaç dakika içinde Balotelli, başkanla konuşarak kalmam için büyük etkinlik göstermiş. O aralar pek anlayamıyorsun ve 'Mario neden böyle bir şey yaptın?' dedim ama sonrasında ne kadar doğru karar verdiğimizi anladım."

"ÇOK SES GETİRECEĞİZ"

Semih Güler, A Milli Takım'ın Montella yönetiminde başarılı olacağını savundu. Güler, "A Milli Takım'ın kadrosu çok iyi. Avrupa Şampiyonası'nda çok ses getireceğiz. Montella, milli takım için de büyük şans. Hoca ile beraber çok güzel gönler göreceğiz" dedi.

Semih Güler, bu sezon Adana Demirspor'da 11 maçta görev aldı. Tecrübeli stoper, forma giydiği 11 karşılaşmada 1 kez de asist katkısı sağladı.