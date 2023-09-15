Michut bombası

Adana Demirspor, transferin son gününde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Mavişimşekler, Paris Saint-Germain'de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Edouard Michut ile el sıkıştı. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Akdeniz ekibi, Fransız devinde oynayan genç ön libero için harekete geçti ve tüm şartlarını zorlayarak mutlu sona ulaştı. Romano, güney temsilcisinin Michut'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için Paris ekibiyle her konuda anlaştığını belirtirken, imzaların an meselesi olduğunu vurguladı.