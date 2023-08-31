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ADANA DEMİRSPOR GENK MAÇI CANLI | Adana Demirspor - Genk maçı ilk 11'leri belli oldu!

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya geliyor. Deplasmanda aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından gruplara adını yazdırabilmek için evinde kazanması gerek mavi şimşeklerin mücadelesini Jose Luis Munuera yönetecek. Zorlu maçın 11'leri belli oldu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 19:56 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 20:13
ADANA DEMİRSPOR GENK MAÇI CANLI | Adana Demirspor - Genk maçı ilk 11'leri belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Adana Demirspor, play-off turunda Genk ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, taraftarının da desteğiyle tur atlayıp destan yazmayı amaçlarken maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte Adana Demirspor - Genk maçı 11'leri

Adana Demirspor'un Genk karşısındaki 11'i belli oldu.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Ndiaye.

Genk: Vandevoordt, Munoz, McKenzie, Sadick, Kayembe, El Khannous, Hrosovsky, Galarza, Fadera, Oyen, Sor.

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Genk maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi CFR Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana Demirspor, elemelerde çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Öte yandan Adana Demirspor, dün yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Pas çalışması sonrası taktik program uygulayan Mavi Şimşekler'de oyuncuların hayli neşeli olduğu gözlendi.

KLUİVERT'TEN ÇAĞRI

Adana Demir'in teknik direktörü Patrick Kluivert, bugünkü Genk mücadelesinde taraftarların desteğine çok ihtiyaç duyduklarını söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, "Kendi sahamızda turu geçeceğimizden eminiz. Maça çok iyi bir şekilde çalıştık ve öz güvenimiz de yüksek" ifadelerini kullandı.

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