Haberler Adana Demirspor Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Son dakika spor haberleri... UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 13:52 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 14:05
Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Fenerbahçe, 31 Ağustos Perşembe günü 5-1 kazandığı maçın rövanşında saat 20.00'de Twente'nin konuğu olacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca düdük çalacak. Maresca'nın yardımcılıklarını ise Davide Imperiale ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

BEŞİKTAŞ'A PORTEKİZLİ HAKEM

Beşiktaş'ın aynı gün Dinamo Kiev'i konuk edeceği mücadeleyi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Beşiktaş Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇINI İSPANYOL JOSE LUIS MUNUERA YÖNETECEK

Adana Demirspor ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Genk'i konuk edecek. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını ise Inigo Prieto ve Antonio Martinez Moreno üstlenecek.

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