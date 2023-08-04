Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak rakip oyuncuyu beğendi!

Adana Demirspor'un Cluj'u 2-1 mağlup ederek Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladığı maçtan sonra yaşananlar çok konuşuldu.
KUTLAMALARDA TRANSFER GÖRÜŞMESİ
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cluj'dan bir oyuncuyu beğendi.
Maç sonu kutlamalar sırasında Cluj'un stoperi Arlind Ajeti'nin yanına giden Başkan Sancak, Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk'ü yanına çağırarak, "Bunu alıyoruz" dedi.
Adana'nın yerel basınında Arnavut oyuncunun 15 dakika sahada kaldığı ve sonrasında soyunma odasına gittiği belirtildi.
Murat Sancak, "Arlind Ajeti'ye 'Bize gelmek ister misin? diye sordum, sonra Gökhan'ı çağırdım 'takibe al' dedim. Oyuncu güldü." ifadelerini kullandı.
GÜLEREK CEVAPLADI
Murat Sancak ayrıca transfer teklifine 'gülerek' yanıt veren Arlind Ajeti ile önümüzdeki günlerde görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin soruya 'Bakalım' cevabı vererek transfere açık kapı bıraktı.