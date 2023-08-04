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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak rakip oyuncuyu beğendi!

Son dakika spor haberleri... Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cluj maçı sonrası rakip takımdan beğendiği Arlind Ajeti'nin yanına giderek, İzleme Ekibi Şefi Gökhan Göktürk'e oyuncuyu gösterdi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 16:44 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 16:46
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak rakip oyuncuyu beğendi!

Adana Demirspor'un Cluj'u 2-1 mağlup ederek Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladığı maçtan sonra yaşananlar çok konuşuldu.

KUTLAMALARDA TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cluj'dan bir oyuncuyu beğendi.

Maç sonu kutlamalar sırasında Cluj'un stoperi Arlind Ajeti'nin yanına giden Başkan Sancak, Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk'ü yanına çağırarak, "Bunu alıyoruz" dedi.

Adana'nın yerel basınında Arnavut oyuncunun 15 dakika sahada kaldığı ve sonrasında soyunma odasına gittiği belirtildi.

Murat Sancak, "Arlind Ajeti'ye 'Bize gelmek ister misin? diye sordum, sonra Gökhan'ı çağırdım 'takibe al' dedim. Oyuncu güldü." ifadelerini kullandı.

GÜLEREK CEVAPLADI

Murat Sancak ayrıca transfer teklifine 'gülerek' yanıt veren Arlind Ajeti ile önümüzdeki günlerde görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin soruya 'Bakalım' cevabı vererek transfere açık kapı bıraktı.

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