Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor!

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor.

Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanını Kulüp Başkanı Murat Sancak da izledi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Mavi-lacivertli futbolcular, antrenmanın son bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Adana ekibi, kamptaki ilk hazırlık maçını saat 17.30'da Moldova temsilcisi FC Sucleia ile yapacak.

Karşılaşmanın Adana Demirspor'un resmi Youtube hesabından canlı yayınlanacağı bildirildi.