Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Adaleti herkese istiyorum

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Adaleti herkese istiyorum

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe ile oynanan ve 1-1 beraberlik ile sonuçlanan maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Adaleti herkes için istediğini söyleyen Sancak, "Adana Demirspor futbolu oynar, oyunu çirkinleştirmez. Adaleti herkese istiyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 10:58
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Adaleti herkese istiyorum

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe ile oynanan ve 1-1 beraberlik ile sonuçlanan maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın performansını değerlendiren Sancak, "Zevkli bir maç seyrettik. Her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Dün hakem genel anlamda iyiydi, en azından eyyamcı değildi. Kimine göre el, kimine göre gol. Kimine göre ofsayt, kimine göre değil. Kimine göre ayak dışarıda ve kırmızı, kimine göre değil." dedi.

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Sancak, "Bazı şeytanlar var. Ellerini Türk futbolunun üzerinden çekmedikçe, birileri futbolu yönetmekten vazgeçmedikçe işimiz zor. Cezalıyım, susuyorsam para cezam 2 katına çarpılarak verilmesin diyedir. Bazı şeytanlar Adana'yı sevmiyor, niye acaba?" ifadelerini kullandı.

Adaleti herkes için istediğini söyleyen Sancak, "Adana Demirspor futbolu oynar, oyunu çirkinleştirmez. Adaleti herkese istiyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bağırmakla çağırmakla olmuyor. Toplantılarda söylemem gerekenleri en yüksek sesle dillendiren 3 başkandan biriyim. Başkanlarınıza sorabilirsiniz." sözlerini sarf etti.


DİĞER
Herkes öldü sanıyordu...Tarkan'ın vahşi güzeli Eva Bender'in son hali ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Aldatmak dizisinin Burcu'su kahretti! Omuriliğinde tümör tespit edildi apar topar ameliyata alındı Merve Altınkaya'nın son sağlık durumu nasıl?
O madde devreye giriyor! İşte ödenecek rakam
F.Bahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A. Demir - F.Bahçe maçında penaltı kararı!
Maçta bir penaltı daha! İşte o pozisyon...
OCAK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Formayı kaptırdı! Buruk rotasyona gidecek Formayı kaptırdı! Buruk rotasyona gidecek 11:19
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım 10:53
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 5 futbolcu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 5 futbolcu... 10:32
Cedi'den galibiyete 21 sayılık katkı! Cedi'den galibiyete 21 sayılık katkı! 10:30
All Star'da yedek oyuncular belli oldu! All Star'da yedek oyuncular belli oldu! 10:21
O madde devreye giriyor! İşte ödenecek rakam O madde devreye giriyor! İşte ödenecek rakam 10:10
Daha Eski
Fırtına gözüne Süper Lig'in golcü ismini kestirdi! Fırtına gözüne Süper Lig'in golcü ismini kestirdi! 09:53
F.Bahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi F.Bahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi 09:18
Ve anlaşma tamam! Valencia imzayı atıyor Ve anlaşma tamam! Valencia imzayı atıyor 09:11
Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur" Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur" 08:06
F.Bahçe'yi değerlendirdi! "En önemli sıkıntı..." F.Bahçe'yi değerlendirdi! "En önemli sıkıntı..." 07:57
Çarpıcı yorum! "Kayıtlar incelense..." Çarpıcı yorum! "Kayıtlar incelense..." 07:25