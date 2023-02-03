Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Adaleti herkese istiyorum

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe ile oynanan ve 1-1 beraberlik ile sonuçlanan maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın performansını değerlendiren Sancak, "Zevkli bir maç seyrettik. Her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Dün hakem genel anlamda iyiydi, en azından eyyamcı değildi. Kimine göre el, kimine göre gol. Kimine göre ofsayt, kimine göre değil. Kimine göre ayak dışarıda ve kırmızı, kimine göre değil." dedi.

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Sancak, "Bazı şeytanlar var. Ellerini Türk futbolunun üzerinden çekmedikçe, birileri futbolu yönetmekten vazgeçmedikçe işimiz zor. Cezalıyım, susuyorsam para cezam 2 katına çarpılarak verilmesin diyedir. Bazı şeytanlar Adana'yı sevmiyor, niye acaba?" ifadelerini kullandı.

Adaleti herkes için istediğini söyleyen Sancak, "Adana Demirspor futbolu oynar, oyunu çirkinleştirmez. Adaleti herkese istiyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bağırmakla çağırmakla olmuyor. Toplantılarda söylemem gerekenleri en yüksek sesle dillendiren 3 başkandan biriyim. Başkanlarınıza sorabilirsiniz." sözlerini sarf etti.



