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Demir yumruk

Mavi-lacivertliler, A.Gücü’nü üç golle mağlup etti. İki ekibin de nefis oynadığı maçta Yusuf Sarı, Emre Akbaba ve Gökhan İnler 3 puanı getirdi. Tek sayısı Radakovic'ten gelen başkent ekibinin 3 golü de geçersiz sayıldı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 06:50
Demir yumruk

Süper Lig'de merakla beklenen maçtaAdana Demirspor, Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. İki takımın da müthiş performans ortaya koyduğu ilk yarıda Ankaragücü'nün üç golü geçersiz sayıldı. 22'de Sowe'nin golünde VAR'da faul tespit edildi. 35'te Sowe bu kez ofsayta takıldı. 45+2'de Emre Kılınç'ın golü aynı sebeple sayılmadı.

GOLLER YAĞMUR GİBİ

İkinci yarıda tam bir gol sağanağı yaşandı. 49'da Yusuf Sarı, Demir'i öne geçirdi. 61'de Radakovic eşitliği sağladı. 66'da Emre Akbaba uzaklardan Bahadır'ı avladı. 77'de ise Gökhan İnler şık vuruşuyla skoru belirledi: 3-1. Son anlarda Ankaragücü yüklense de sonuç değişmedi. Evindeki yenilmezliğini sürdüren Mavi Şimşekler, 33 puana çıktı.

ERTAÇ DEVLEŞTİ

Adana Demir'in başarılı eldiveni Ertaç Özbir maça damga vurdu. Kalesinde 1 gol gören Ertaç, tam 10 kurtarışa imza attı. Takımını ayakta tutarak galibiyetin baş mimarı oldu.

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