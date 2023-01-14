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Dinamo Napoli'den

Adana Demirspor, İtalya Serie A lideri Napoli’de oynayan Alman orta saha Diego Demme için girişimlerde bulundu

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Dinamo Napoli'den

Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Samet AkaydınFenerbahçe'ye gönderen mavi-şimşekler, stoper arayışlarını sürdürürken, bir yandan da fırsat transferi kovalıyor. Akdeniz ekibi, orta sahaya takviye için İtalyan teknik direktörü Montella'nın bağlantılarını kullanarak Napoli'nin kapısını çaldı. Demirspor, İtalya Serie A liderinden Alman dinamo Diego Demme'yi istedi. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan 31 yaşındaki ön libero için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı öğrenildi. 2020'de Alman ekibi Leipzig'den Napoli'ye 10,3 milyon euro'ya transfer olan tecrübeli futbolcu, Serie A'da 85 maça çıktı. Ancak bu sezon istediği şansı bulamayan Demme, sadece 3 karşılaşmada forma giyebildi ve bu yüzden de daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve bunun da Adana Demirspor'un elini güçlendirdiği vurgulandı.


Almanya dışında ilk kez İtalya'da forma giyen Demme, geçen sezon 25 maçta oynadı ve 1 gol attı. Tecrübeli ön libero 1 kez de milli takımda forma giydi.

DEMİRSPOR'DA YÜZLER GÜLÜYOR!

Başakşehir'e kaybeden Adana Demirspor, evindeki Ankaragücü maçı hazırlıklarını neşeli bir şekilde tamamladı. Mavi-şimşeklerde Nijeryalı Akintola'nın doğum gününün Brezilya usulü kutlanması keyifli anlara sahne oldu. Takım arkadaşları ellerinde sakladıkları un ve yumurtayı Nijeryalı oyuncuya attı. Öte yandan PFDK'nin 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da idman öncesi oyuncularla bir süre sohbet etti.

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