Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

Zirve takipçilerinden Adana Demirspor, hücum hattına yine dünyaca ünlü bir forveti getirmeye hazırlanıyor.
Zirve takipçilerinden Adana Demirspor, hücum hattına yine dünyaca ünlü bir forveti getirmeye hazırlanıyor.
Başkan Murat Sancak, bir süredir gündemlerinde yer alan Hulk'la ilgili son gelişmeleri aktarıp transfer dönemi öncesinde müjde verdi.
Başkan Sancak, "Hulk'la görüşmeler yapıldı, yapılmadı değil.
Kulübü var, kontratlı oyuncu.
Kendisiyle pazarlığı yapmak için kulübüyle görüşmek gerekiyor, daha kulübüyle görüşmedik" dedi.
SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
Brezilya'da Atletico Mineiro'da ter döken 36 yaşındaki sambacının kulübüyle sözleşmesi, 31 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor.
Hulk futbol kariyerinde, Portekiz devi Porto ve Rusya'nın önemli ekiplerinden Zenit gibi kulüplerde forma giydi.
Bu takımlarda boy gösterdiği 687 karşılaşmada 369 gol, 197 asist katkısında bulundu.
Brezilyalı yıldız santrfor, 2009- 2016 yılları arasında Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı 48 müsabakada da 11 kez fileleri havalandırmayı başardı.
KALECİLERİN KORKULU RÜYASI HULK
Hulk'u futbolseverler, füze gibi sert şutlarıyla tanıyor.
Yıldız golcü aynı zamanda takım kaptanlığını da yaptığı Atletico Minerio'da forma giydiği 114 karşılaşmada 65 gol attı.
Bununla beraber, 18 asistlik performans ortaya koydu.
Bu sezon ise boy gösterdiği 46 müsabakada 29 gol, 5 asist katkısı sağlamayı başardı.
4 KRALLIK 13 KUPA KAZANDI
Brezilyalı yıldız golcü Hulk, Rusya'da 3 kez yılın futbolcusu seçildi.
Portekiz, Brezilya, Rusya ve Japonya'da gol krallığı yaşadı.
Portekiz devi Porto'yla 1 Avrupa Ligi, 4 lig, 3 kupa ve 4 kez Süper Kupa şampiyonluğunu tattı.
Brezilya'yla 2013'te Konfederasyon Kupası'nı da kaldırdı.
Adana Demirspor, sezon başında forvet hattına Artem Dzyuba'yı transfer etmişti.
Demirspor, Dzyuba transferinden memnun kalmamıştı.
Süper Lig ekibi, Dzyuba'nın sözleşmesini feshetmişti.
Adana Demirspor şu anda Montella yönetiminde, forvetsiz bir sistemle oynuyor.