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Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

Son dakika transfer haberi... Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Süper Lig ekibi Adana Demirspor, bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Adana Demirspor bu bağlamda, dünyaca ünlü Brezilyalı golcü Hulk'u kadrosuna katmaya çalışıyor. Öte yandan kulüp başkanı Murat Sancak, konuya ilişkin konuştu. İşte ayrıntılar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:22
Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

Zirve takipçilerinden Adana Demirspor, hücum hattına yine dünyaca ünlü bir forveti getirmeye hazırlanıyor.

Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

Başkan Murat Sancak, bir süredir gündemlerinde yer alan Hulk'la ilgili son gelişmeleri aktarıp transfer dönemi öncesinde müjde verdi.

Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

Başkan Sancak, "Hulk'la görüşmeler yapıldı, yapılmadı değil.

Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

Kulübü var, kontratlı oyuncu.

Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

Kendisiyle pazarlığı yapmak için kulübüyle görüşmek gerekiyor, daha kulübüyle görüşmedik" dedi.

Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
Brezilya'da Atletico Mineiro'da ter döken 36 yaşındaki sambacının kulübüyle sözleşmesi, 31 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor.

Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

Hulk futbol kariyerinde, Portekiz devi Porto ve Rusya'nın önemli ekiplerinden Zenit gibi kulüplerde forma giydi.

Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

Bu takımlarda boy gösterdiği 687 karşılaşmada 369 gol, 197 asist katkısında bulundu.

Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

Brezilyalı yıldız santrfor, 2009- 2016 yılları arasında Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı 48 müsabakada da 11 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

KALECİLERİN KORKULU RÜYASI HULK
Hulk'u futbolseverler, füze gibi sert şutlarıyla tanıyor.

Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

Yıldız golcü aynı zamanda takım kaptanlığını da yaptığı Atletico Minerio'da forma giydiği 114 karşılaşmada 65 gol attı.

Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

Bununla beraber, 18 asistlik performans ortaya koydu.

Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

Bu sezon ise boy gösterdiği 46 müsabakada 29 gol, 5 asist katkısı sağlamayı başardı.

Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

4 KRALLIK 13 KUPA KAZANDI
Brezilyalı yıldız golcü Hulk, Rusya'da 3 kez yılın futbolcusu seçildi.

Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

Portekiz, Brezilya, Rusya ve Japonya'da gol krallığı yaşadı.

Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

Portekiz devi Porto'yla 1 Avrupa Ligi, 4 lig, 3 kupa ve 4 kez Süper Kupa şampiyonluğunu tattı.

Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

Brezilya'yla 2013'te Konfederasyon Kupası'nı da kaldırdı.

Adana Demirspor'dan transferde Hulk bombası! "Görüşmeler yapıldı"

Adana Demirspor, sezon başında forvet hattına Artem Dzyuba'yı transfer etmişti.

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