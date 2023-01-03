Haberler Adana Demirspor Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Daha önce Mario Balotelli transferiyle çok konuşulan Akdeniz ekibi, Brezilyalı yıldız Hulk ile her konuda anlaşma sağladı. Deneyimli golcünün transfer döneminin başlamasıyla birlikte Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 12:59
Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig ekiplerinde transfer çalışmaları hızlandı.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Başta dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yapacağı takviyeler merak konusu oldu.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Kulüpler çalışmalarına devam ederken ligin yükselen takımlarından Adana Demirspor, çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Mavi Şimşekler, Brezilyalı Hulk ve takımı Atletico Mineiro ile yapılan görüşmelerde tüm koşullarda anlaşmaya vardı.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Transfer döneminin başlamasıyla Başkan Murat Sancak, Hulk'u Türkiye'ye getirecek ve imzayı attıracak.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Adana Demirspor, daha önce de Mario Balotelli transferiyle ses getirmişti.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Mavi-Şimşekler, İtalyan golcüyü 2021/2022 sezonun başında kadrosuna katmıştı.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Geçtiğimiz sezon Adana ekibinde 33 maça çıkan deneyimli forvet, 19 gol ve 6 asistlik bir performans sergilemişti.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Bu sezon Adana Demirspor ile 2 maça çıkan Balotelli, Akdeniz ekibinden ayrılarak Sion'a transfer olmuştu.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

HULK KİMDİR?

Gerçek adı Givanildo Vieira de Souza olan ve Hulk lakabıyla bilinen futbolcu, 15 Temmuz 1986 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

36 yaşındaki santrfor, futbola Sao Paulo altyapısında başladı.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Hulk, Brezilya'da EC Vitoria altyapısında da forma giydi.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Golcü futbolcu, 2005 yılında Japonya ekibi Kawasaki Frontale'ye transfer oldu.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Hulk, Japonya'da Hokkaido Consadole Sapporo ve Tokyo Verdy formalarını da giydi.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Japonya'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken yıldız forvet, 2008 yılında 19 milyon Euro karşılığında Porto'ya gönderildi.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Portekiz ekibinde de yıldızını parlatmaya devam eden Hulk, 4 yıllık Porto macerasının ardından 2012 yılında 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Zenit'e gönderildi.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Rus temsilcisinde 4 sezon boyunca forma giyen deneyimli golcü, 2016 yılında 55.8 milyon Euro karşılığında Shanghai Port ile resmi sözleşme imzaladı.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Çin ekibinde 4.5 yıl geçiren Hulk, Şubat 2021'de ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer oldu.

Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Kariyerinde 687 maça çıkan yıldız futbolcu, 369 gol ve 197 asistlik bir performans sergiledi.

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