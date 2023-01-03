Hulk transferinde mutlu son! Süper Lig ekibiyle imzalıyor

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig ekiplerinde transfer çalışmaları hızlandı.
Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig ekiplerinde transfer çalışmaları hızlandı.
Başta dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yapacağı takviyeler merak konusu oldu.
Kulüpler çalışmalarına devam ederken ligin yükselen takımlarından Adana Demirspor, çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı.
Mavi Şimşekler, Brezilyalı Hulk ve takımı Atletico Mineiro ile yapılan görüşmelerde tüm koşullarda anlaşmaya vardı.
Adana Demirspor, daha önce de Mario Balotelli transferiyle ses getirmişti.
Mavi-Şimşekler, İtalyan golcüyü 2021/2022 sezonun başında kadrosuna katmıştı.
Geçtiğimiz sezon Adana ekibinde 33 maça çıkan deneyimli forvet, 19 gol ve 6 asistlik bir performans sergilemişti.
Bu sezon Adana Demirspor ile 2 maça çıkan Balotelli, Akdeniz ekibinden ayrılarak Sion'a transfer olmuştu.
HULK KİMDİR?
Gerçek adı Givanildo Vieira de Souza olan ve Hulk lakabıyla bilinen futbolcu, 15 Temmuz 1986 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
36 yaşındaki santrfor, futbola Sao Paulo altyapısında başladı.
Hulk, Brezilya'da EC Vitoria altyapısında da forma giydi.
Golcü futbolcu, 2005 yılında Japonya ekibi Kawasaki Frontale'ye transfer oldu.
Hulk, Japonya'da Hokkaido Consadole Sapporo ve Tokyo Verdy formalarını da giydi.
Japonya'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken yıldız forvet, 2008 yılında 19 milyon Euro karşılığında Porto'ya gönderildi.
Portekiz ekibinde de yıldızını parlatmaya devam eden Hulk, 4 yıllık Porto macerasının ardından 2012 yılında 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Zenit'e gönderildi.
Rus temsilcisinde 4 sezon boyunca forma giyen deneyimli golcü, 2016 yılında 55.8 milyon Euro karşılığında Shanghai Port ile resmi sözleşme imzaladı.
Çin ekibinde 4.5 yıl geçiren Hulk, Şubat 2021'de ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer oldu.
Kariyerinde 687 maça çıkan yıldız futbolcu, 369 gol ve 197 asistlik bir performans sergiledi.