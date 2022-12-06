Burak yıktı!

Adana Demirspor, Antalya kampındaki 2. hazırlık maçında, Oğuzhan Özyakup, Doğan Erdoğan, Nuri Akşit ve Tunahan Taşçılı F.Sittard'la karşılaştı. Burak Yılmaz, kaptan olarak 11'de forma giyerken, Nuri Akşit 2. yarıda süre buldu. Oğuzhan Özyakup, Doğan Erdoğan ve Tunahan Taşçı ise oynamadı. Hollanda ekibi, Burak Yılmaz'ın iki asist yaptığı maçı 2-1 kazandı. Demirspor'un golünü Onyekuru kaydetti. Adana ekibi önceki gün de Maccabi'ye 6-3 kaybetmişti.



SAMPDORİA MAÇI DA A SPOR'DA

Mavi Şimşekler, 2 hazırlık maçı daha yapacak. Adana Demirspor, 10 Aralık'ta Galatasaray ve 15 Aralık'ta İtalya'dan Sampdoria'yla oynayacak. Demirspor'un; Sampdoria maçı A Spor'dan yayınlanacak.