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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fotomaç'a özel röportaj: Galatasaray'ı yeneceğiz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Galatasaray maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Sancak, "Galatasaray’da birçok yıldız var ama bizde de var Taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Güzel bir maç olacak." dedi. Öte yandan Murat Sancak, eski Galatasaraylılar Belhanda, Onyekuru ve Emre Akbaba hakkında konuştu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fotomaç'a özel röportaj: Galatasaray'ı yeneceğiz

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada Adana Demirspor 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fotomaç'a özel röportaj: Galatasaray'ı yeneceğiz

Mavi Şimşek, 16 puan ve averajla zirvede yer alıyor. Aynı istatistiğe sahip olan Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fotomaç'a özel röportaj: Galatasaray'ı yeneceğiz

1 Ekim'de Adana Demirspor, Cimbom'u ağırlayacak. Şehirde müthiş bir kenetlenme var.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fotomaç'a özel röportaj: Galatasaray'ı yeneceğiz

Başkan Sancak, konu ile ilgili şunları söyledi: Galatasaray'da yıldızlar var. Bizde de yıldızlar var. Kazanmak için sahaya çıkacağız ve inşallah da galip geleceğiz. Maça hazırız ve taraftarımızın desteği ile sahadan mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fotomaç'a özel röportaj: Galatasaray'ı yeneceğiz

Güzel bir maç olacak çünkü biz hem güçlüyüz hem de Fenerbahçe'den sonra en çok gol atan takımız.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fotomaç'a özel röportaj: Galatasaray'ı yeneceğiz

"ADAM GİBİ OYNAYACAKLAR"
Başkan Sancak, takımda yer alan eski G.Saraylılar Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba ile ilgili yapılan spekülasyonlar için şunları söyledi: Çocuklar adam gibi çıkıp oynayacaklar.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fotomaç'a özel röportaj: Galatasaray'ı yeneceğiz

Onurları ve namusları ile mücadele edecekler. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu dedikoduların nedeni Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşananlar.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fotomaç'a özel röportaj: Galatasaray'ı yeneceğiz

Orada etki-tepki oldu. İnsanoğlu duyugusaldır. Tribünlerden tepki olunca futbolcular da tepki gösterdi. Ama uyarıldılar.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fotomaç'a özel röportaj: Galatasaray'ı yeneceğiz

Bir sonraki Fenerbahçe maçında böyle bir şeyin yaşanması söz konusu olmaz. Tabii Fenerbahçe taraftarının da bu konuyu unutması gerek.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fotomaç'a özel röportaj: Galatasaray'ı yeneceğiz

"HAKEMLER ADİL OLMALI"
"Fenerbahçe ve Hatayspor maçlarında hakem tartışmaları yaşandı. Bu yaşanmayacak anlamı taşımıyor. Daha sonraki maçlarda da yaşanacak. Burada önemli olan art niyetin olmaması. Bizim isteğimiz tek şey adalet.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fotomaç'a özel röportaj: Galatasaray'ı yeneceğiz

Hakemler büyük takımların haklarını korumasın. Adil kararlar versinler. Biz bir ayrımcılık istemiyonuz. Herkes için adalet talep ediyoruz. Gördüklerini çalsınlar"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fotomaç'a özel röportaj: Galatasaray'ı yeneceğiz

"HAKEM SAYILARI AZ"
"Hakem sayısı, takımların bir buçuk katı olması gerekiyor. Yani 27 hakem olması lazım, bizde 23 hakem var. Eksiğimiz var.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fotomaç'a özel röportaj: Galatasaray'ı yeneceğiz

Bir de hakemlerin sakatlanma olayı da var. Sakatlandığı zaman federasyon ve MHK zorlanıyor."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fotomaç'a özel röportaj: Galatasaray'ı yeneceğiz

"ÖNCE KIZIYORUM SONRA HELALLEŞİYORUM"
Başkan Sancak, hakem hatalarına gösterdiği tepkiler için şunları söyledi: İnsanız, robot değiliz. İnsan olmanın gereği duygusalız da. Tepkilerimizi gösterebiliyoruz.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fotomaç'a özel röportaj: Galatasaray'ı yeneceğiz

Bazen canımız hakikaten çok canıyor. Tabii 5-10 dakika sonra sinirimiz geçiyor, gidip hakemlerle helalleşiyoruz.

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