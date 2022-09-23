Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fotomaç'a özel röportaj: Galatasaray'ı yeneceğiz

Başkan Sancak, konu ile ilgili şunları söyledi: Galatasaray'da yıldızlar var. Bizde de yıldızlar var. Kazanmak için sahaya çıkacağız ve inşallah da galip geleceğiz. Maça hazırız ve taraftarımızın desteği ile sahadan mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz.