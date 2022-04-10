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Adana Demirspor - Altay maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Altay kritik maçta kozlarını paylaşıyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Arda Kardeşler yönetiyor. Adana Demirspor Altay maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 15:55
Adana Demirspor - Altay maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor kazanıp Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek, Altay ise kümede kalma umutlarını korumak istiyor.


ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Altay maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Belhanda, Gökhan İnler, Stambouli, Akintola, Yunus Akgün, Assombalonga

Altay: Lis, Cebrail, Kazımcan, Björkander, Naderi, Ceyhun Gülselam, Eren, Poko, Bamba, Martin Rodriguez, Thiam

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