Adana Demirspor - Altay maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor kazanıp Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek, Altay ise kümede kalma umutlarını korumak istiyor.
ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Altay maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.
ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI 11'LERİ
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Belhanda, Gökhan İnler, Stambouli, Akintola, Yunus Akgün, Assombalonga
Altay: Lis, Cebrail, Kazımcan, Björkander, Naderi, Ceyhun Gülselam, Eren, Poko, Bamba, Martin Rodriguez, Thiam