Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Ahmet Nur Çebi'ye cevap!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamaların ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Çebi'nin sözlerine cevap veren Murat Sancak'ın açıklamaları:

"AHMET NUR ÇEBİ AĞABEYİMDİR"

Hakemin kötü yönetimi olayların çıkmasına neden oldu. Ancak hiçbir olay, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un dostluğunu bozamaz. Ahmet Nur Çebi ağabeyimdir. Onu severim ve o da beni sever.

"ÖZÜR DİLERİM"

Kondisyoner Miguel ve Şenol Güneş açıklamamda kötü bir niyet yoktu. Haddimi aşmış olabilirim. Beşiktaş'a bir art niyetim yok. Beşiktaş'ı severim ve maçlarını izlerim. Yanlış anlaşıldıysam, özür dilerim.

Kırdığım televizyonlar kamu malı değil, hepsini ben aldım. Bazen istemeden, anlık sinirle olabiliyor. O hakeme ve VAR hakemine, AVAR'daki Onur Öztoprak'a hakkımı helal etmiyorum.

İlk maçta Mario Balotelli'nin attığı gol, faul değil. Daha önce neden mi konuşmadık, Kulüpler Birliği Vakfı'nda yeni MHK Başkanı için süre verelim denildi ve 14 başkan olarak karar aldık, konuşmadık. Ahmet Başkan ise 'Ben fikrimi söylerim, konuşurum' dedi.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Bizim daha önce canımız yendi. Başakşehir maçında hakkımız yendi. Emre Belözoğlu'na hakkımı helal etmiyorum dedim, arkadaşımdır ama yine de hakkımı helal etmiyorum. Hakeme baskı yaptılar.

"BİLDİKLERİMİ ANLATIRIM"

Kimler, kimin yardımıyla bir yere geldi, herkes biliyor. Ancak kimse konuşmuyor. TFF'ye giderek bildiklerimi anlatırım. Ondan sonra düzelmezse, bu Türk futbolunun sorunudur.

Nihat Özdemir 'Üçüncü sıradalar' diyor. Yani biz hakemlerle mi buraya geldik? Gördüğünüzü çalın, bu kadar. İsterseniz bizim maçlarımıza 17 yaşında hakem verin, sorun değil. Ahmet Nur Çebi'ye de 'Keşke hakemle ilgili konuşmasaydın' dedim.

"GALATASARAYLILAR KUSURA BAKMASIN"

Galatasaraylılar kusura bakmasın, Ali Palabıyık 16 maç dinlendirildi! Bir hakem bundan sonra Galatasaray maçına hangi ruh haliyle çıkar?

"VAR NASIL GÖRMEZ?"

Beşiktaş'a ve taraftarına tepki göstermedim. Hakemle ilgili konuştum. VAR, Gökhan İnler'in penaltısını nasıl görmez? İptal edilen golümüz... Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde benzer bir gol atıldı, izlemenizi tavsiye ederim

Biz üçüncüyüz ama neden ikinci olmayalım? Benim itirazım bu. Ligden düşme potasında bir başkan olsam, daha fazla bağırabilirdim ama durumum öyle de değil.

"ONLARIN İŞ İÇLERİNE KARIŞMAM"

Beşiktaş'tan özür dilerim. Onların iş içlerine karışmam. Vincenzo Montella ve Mario Balotelli için de Ahmet Nur Çebi açıklama yaptı. Montella, Trabzonspor'a gidebilir. Balotelli, Juventus'a değil, Beşiktaş'a da gidebilir. Montella giderse, hocasız mı kalacağız ?

"DAVID LUIZ, DELE ALLI, HULK..."

David Luiz, Dele Alli, Hulk gibi isimler gündemize geldi. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek, böyle isimler alırız. Şampiyonlar Ligi'ne gidip, rezil olmak istemeyiz.