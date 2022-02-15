Murat Sancak'tan bomba açıklamalar! Mario Balotelli, Yunus Akgün ve Burak Yılmaz...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından hakem ile ilgili flaş sert eleştirilerde bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, çok flaş ifadelere imza attı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından hakem ile ilgili flaş sert eleştirilerde bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, çok flaş ifadelere imza attı.
Ömer Faruk Özcan'a konuşan Sancak; Mario Balotelli - Galatasaray iddialarına, Yunus Akgün gündemine ve Burak Yılmaz ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu.
İşte Murat Sancak'ın gündeme oturan o sözleri:
"G.SARAY İŞİNE BAKSIN"
Galatasaray işine baksın kardeşim. Şu anda Balotelli benim oyuncum. Galatasaray isterse, başkanı beni arar konuşuruz. Serbest kalma maddesi var zaten ama ben kendisinin gitmek isteyeceğini düşünmüyorum. Türkiye'de Adana Demirspor'dan başka bir takımda oynamak istemiyor. Burada huzurlu ve mutlu.
"BURAK YILMAZ İSTERSE..."
Burak Yılmaz gelmek isterse, kapımız ona açık. Görüşürüz, kendisi sevdiğimiz bir dostumuz.
"YUNUS AKGÜN'ÜN KALMASINI İSTERİZ AMA..."
Arzu ederiz ki Yunus Akgün kalsın, anlaşabilirsek neden olmasın. Ama vereceklerini zannetmiyorum, taraftarlardan korkarlar. Ama Yunus'u Türk futboluna kazandırmak istiyorsak, Adana Demirspor'da 1-2 daha oynaması lazım.
"VARGAS BİRAZ BENCİL SAĞOLSUN"
Matias Vargas ile ilgili de konuşan Murat Sancak, "Biraz bencil olmazsa, muhteşem olacak da biraz bencil sağolsun. Talep ettik gelirse, kiralık olarak istiyoruz satın alma opsiyonuyla. Gelmezse de yerine daha iyisini alacağız. Ama Vargas'ı seviyoruz, istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"MURIC İÇİN KİMSE HEVESLENMESİN"
Arijanet Muric için ise, "Muric, Mancester City'nin gelecekteki kalecisi. Satmayı düşünmüyorlar, belki bir sene daha kiralayabilirler bize. Ama onun haricinde Muric, Türkiye'de başka bir takıma gitmez. Kimse de heveslenmesin." dedi.
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