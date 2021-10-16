Demirspor Malatya’ya

Ligde 12 puanla 10. sıradaki Adana Demirspor, 6 puanlı rakibi Y.Malatya karşısında çıkışını sürdürmek için galibiyet arayacak. Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Mavi-Şimşekler'de teknik direktör Montella, "Yeni bir hocanın gelmesi yeni bir rutin demek. Bazen bu değişimler akabinde başka şeyler de getiriyor. Ancak biz 5'li de oynasalar arkada, galibiyet aldıkları eski taktikle de oynasalar hazırız" dedi.



SÜREKLİ GELİŞİYORUZ



Montella, milli araya galibiyetle girdikleri için mutlu olduğunu söyleyerek, "Gerçekten çok rahat geçti bizim için. Dinlenmeye de ihtiyacımız vardı. Böyle bir galibiyetle araya girdiğimiz için çok mutluyuz. Herkes için ideal olan araya galibiyetle girmek. Döndüğümüzden itibaren sıkı çalışıyoruz. Kesinlikle gelişmeye devam ediyoruz. Bizim hedefimiz sürekli bir gelişim içinde olmak" diye camiaya umut dağıttı.



ADANA'DA KRİTİK RANDEVU



Ligde 5 maçtır kaybeden Y.Malatya, yeni hocası Sumudica ile çıkacağı ilk lig maçında Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak. Sadece Göztepe ve G.Antep FK galibiyetleriyle 6 puan toplayabilen sarı-siyahlılar, Rumen hocasıyla kazanıp çıkışa geçmek istiyor.