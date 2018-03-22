Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi İsveç

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Ümit Milli Takım, 5 puanla 5. sırada yer alıyor. Yaptığı 4 maçın 2'ini kazanan ve 2'inde berabere kalan İsveç ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki 7. maçını 27 Mart Salı günü yine aynı statta Malta ile yapacak.

Toplam 54 takımın 9 grupta 6'şarlı olarak mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası elemelerinde grup liderleri, finallere katılmaya hak kazanacak. Tüm grupların en iyi 4 ikincisi ise ikişerli olarak birbiriyle eşleşerek ve play-off oynayacak. Play-off maçları sonunda 2 takım daha finallere yükselecek. Ev sahibi İtalya ise 12 takımla düzenlenecek finallere doğrudan katılacak.

PUAN DURUMU

Ümit Milli Futbol Takımı'nın mücadele ettiği 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta puan durumu şöyle: