Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi İsveç
Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup 6. maçında yarın Alanya'da İsveç ile karşı karşıya gelecek.
Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Ümit Milli Takım, 5 puanla 5. sırada yer alıyor. Yaptığı 4 maçın 2'ini kazanan ve 2'inde berabere kalan İsveç ise averajla ikinci sırada yer alıyor.
Ay-yıldızlı takım, gruptaki 7. maçını 27 Mart Salı günü yine aynı statta Malta ile yapacak.
Toplam 54 takımın 9 grupta 6'şarlı olarak mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası elemelerinde grup liderleri, finallere katılmaya hak kazanacak. Tüm grupların en iyi 4 ikincisi ise ikişerli olarak birbiriyle eşleşerek ve play-off oynayacak. Play-off maçları sonunda 2 takım daha finallere yükselecek. Ev sahibi İtalya ise 12 takımla düzenlenecek finallere doğrudan katılacak.
PUAN DURUMU
Ümit Milli Futbol Takımı'nın mücadele ettiği 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Belçika
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|14
|İsveç
|4
|2
|2
|0
|10
|4
|8
|Macaristan
|4
|2
|2
|0
|6
|3
|8
|Kıbrıs Rum Kesimi
|6
|2
|0
|4
|7
|13
|6
|Türkiye
|5
|1
|2
|2
|3
|4
|5
|Malta
|5
|0
|0
|5
|3
|10
|0
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:09
-
Ültimatom!
Toplam 1
Yorum
1616 Merak Etme Herkes Görevini Yapar Ama Sen Böyle Korkak Futbol Oynatmaya Devam Edersen 3 yada 4. Ancak oluruz...
-
Karaman Karabük’te
Toplam 1
Yorum
celal bu ruh halıylemı takıma enerjı vereceksın sen once kandıne enerjı ver se halıne bak hoca berber ucretı 20 tl
-
Başımız dik çıkarız
Toplam 2
Yorum
celal sen hıc bır zaman buyuk td olamazsın hele bjk macındakı yatısından sonra bırak bu ayakları yemıyor kımse
Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi İsveç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.