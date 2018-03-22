Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi İsveç – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    'nın rakibi

    Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi İsveç

    , 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup 6. maçında yarın Alanya'da ile karşı karşıya gelecek.

    Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

    Grupta oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan , 5 puanla 5. sırada yer alıyor. Yaptığı 4 maçın 2'ini kazanan ve 2'inde berabere kalan ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

    Ay-yıldızlı takım, gruptaki 7. maçını 27 Mart Salı günü yine aynı statta Malta ile yapacak.

    Toplam 54 takımın 9 grupta 6'şarlı olarak mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası elemelerinde grup liderleri, finallere katılmaya hak kazanacak. Tüm grupların en iyi 4 ikincisi ise ikişerli olarak birbiriyle eşleşerek ve play-off oynayacak. Play-off maçları sonunda 2 takım daha finallere yükselecek. Ev sahibi ise 12 takımla düzenlenecek finallere doğrudan katılacak.

    PUAN DURUMU
    'nın mücadele ettiği 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta şöyle:

    Takımlar O G B M A Y P
    Belçika 6 4 2 0 10 5 14
    İsveç 4 2 2 0 10 4 8
    Macaristan 4 2 2 0 6 3 8
    Kıbrıs Rum Kesimi 6 2 0 4 7 13 6
    Türkiye 5 1 2 2 3 4 5
    Malta 5 0 0 5 3 10 0
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:09
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