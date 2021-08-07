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Tokyo 2020'de altın madalya kazanan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli kimdir?

Son dakika spor haberi: Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 69 kg final karşılaşmasında Çin Halk Cumhuriyeti’nden Hong Gu’yu yenerek ülkemizin Tokyo’daki 2. altın madalyasını kazandı. Peki, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Çinli rakibini yenerek altın madalya kazanan ve tarihimizde bir ilki yaşatan olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli kimdir? Birlikte tanıyalım...

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:56 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:57
Tokyo 2020'de altın madalya kazanan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli kimdir?

Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Busenaz Sürmeneli, Dünya şampiyonu Türk boksördür. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur.

Rusya, Ulan-Ude'de gerçekleşen 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

Busenaz aynı zamanda, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları tarihinde şampiyon olan ilk kadın Türk boksör olmuştur.

BUSE NAZ SÜRMENELİ'NİN BAŞARILARI

2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan

2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan

2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya

2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan

2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan

2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye

2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu

2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu

2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya

2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu

2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu

2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu

2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun

2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul

2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA

2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN

2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu

2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan

2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya/ Madrid

2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu

2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu

2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu

2020 Tokyo Olimpiyatları Kadınlar 69 kg. Şampiyonu

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