Haberler Tokyo 2020 Son dakika spor haberi: Yüzmede ABD'den dünya rekoru geldi!

Son dakika spor haberi: Yüzmede ABD'den dünya rekoru geldi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde yüzmede erkekler 4x100 karışık bayrak yarışında ADB, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. İşte detaylar...

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 09:53
Son dakika spor haberi: Yüzmede ABD'den dünya rekoru geldi!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 4x100 karışık bayrak yarışı finali yapıldı.

Ryan Murphy, Michael Andrew, Caeleb Dressel ve Zach Apple'dan oluşan ABD Milli Takımı, 3.26.78'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. ABD, bu sonuçla 2009'da 3.27.28'lik dereceyle yine kendileri tarafından kırılan dünya rekorunu geliştirdi. ABD, ayrıca Rio 2016'da 3.27.95'lik dereceyle kırdıkları olimpiyat rekorunu da yukarı taşıdı.

ABD'nin ardından 3.27.51 ile ikinci olan Büyük Britanya, Avrupa rekorunu kırarak gümüş madalya kazandı. İtalya da 3.29.17'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

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