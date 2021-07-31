Haberler Tokyo 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda corona virüsü vaka sayısı 241'ye çıktı

Tokyo Olimpiyatları'nda corona virüsü vaka sayısı 241'ye çıktı

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda corona virüsü tehlikesi yayılmaya devam ediyor. Akredite olmuş kişilerden Covid-19 yakalananların sayısı 241 oldu.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:59
Tokyo Olimpiyatları'nda corona virüsü vaka sayısı 241'ye çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalananların sayısı 241'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 21 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Son 24 saatte virüse yakalanan 21 kişi arasında turnuva kapsamında hizmet veren 14 sözleşmeli çalışan ve 7 resmi yetkili yer aldı.

Son bir günde müsabakalarda yarışan sporcular arasında Covid-19'a yakalanan olmadı. Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 241'e çıktı.

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