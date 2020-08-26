Cenk Özkaçar'a tebrik telefonu - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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'a tebrik telefonu

Cenk Özkaçar'a tebrik telefonu

, TFF 1. Lig ekibi Altay'dan ekiplerinden 'a olan 'ı telefonla arayarak kutladı.

, TFF 1. Lig ekibi Altay'dan ekiplerinden 'a olan 'ı telefonla arayarak kutladı. Cenk Özkaçar'a güveninin tam olduğunu ve büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Bakan Kasapoğlu, ayrıca Özkaçar için tebrik mesajı yayımladı.
  1. 26.8.2020
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