Giresun'dan çıkış yok

lk 6 hafta 3 puan da alamamıştı. Evinde Akhisarspor'u mağlup eden Çotanaklar bu karşılaşmayla birlikte kendini buldu. Giresunspor yine sahasında Eskişehirspor ve Osmanlıspor'u yenerek bir hava yakaladı. Son olarak evinde Adana Demirspor'u da tek golle geçen Çotanaklar, dipten kurtuldu, orta sıralara kadar yükseldi.



BİZ HAK ETTİK

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adana Demirspor karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Kutlu "4-5 haftadır hem oyun hem de skor olarak üzerine koyarak gidiyoruz. Zor görünen maçı saha ve hava şartları daha da zor hale getirdi. Amacımız iyi oynayıp kazanmaktı. Ancak böyle bir sahada bu imkansızdı. Sonuna kadar mücadele ederek galip geldik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik" diye konuştu.