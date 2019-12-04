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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'dan çıkış yok

Giresun'dan çıkış yok

1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan Giresunspor 8 hafta boyunca küme düşme hattının içerisindeydi. Yeşil-beyazlılar, Akhisar, ve ’dan sonra Demir’i de yıktı. orta sıralara kadar çıktı.

lk 6 hafta 3 puan da alamamıştı. Evinde Akhisarspor'u mağlup eden Çotanaklar bu karşılaşmayla birlikte kendini buldu. Giresunspor yine sahasında ve 'u yenerek bir hava yakaladı. Son olarak evinde Demirspor'u da tek golle geçen Çotanaklar, dipten kurtuldu, orta sıralara kadar yükseldi.

BİZ HAK ETTİK
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Kutlu "4-5 haftadır hem oyun hem de skor olarak üzerine koyarak gidiyoruz. Zor görünen maçı saha ve hava şartları daha da zor hale getirdi. Amacımız iyi oynayıp kazanmaktı. Ancak böyle bir sahada bu imkansızdı. Sonuna kadar mücadele ederek galip geldik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik" diye konuştu.

  1. 4.12.2019
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