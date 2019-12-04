Giresun'dan çıkış yok
TFF 1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan Giresunspor 8 hafta boyunca küme düşme hattının içerisindeydi. Yeşil-beyazlılar, Akhisar, Eskişehirspor ve Osmanlıspor’dan sonra Adana Demir’i de yıktı. Giresun orta sıralara kadar çıktı.
lk 6 hafta 3 puan da alamamıştı. Evinde Akhisarspor'u mağlup eden Çotanaklar bu karşılaşmayla birlikte kendini buldu. Giresunspor yine sahasında Eskişehirspor ve Osmanlıspor'u yenerek bir hava yakaladı. Son olarak evinde Adana Demirspor'u da tek golle geçen Çotanaklar, dipten kurtuldu, orta sıralara kadar yükseldi.
BİZ HAK ETTİK
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adana Demirspor karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Kutlu "4-5 haftadır hem oyun hem de skor olarak üzerine koyarak gidiyoruz. Zor görünen maçı saha ve hava şartları daha da zor hale getirdi. Amacımız iyi oynayıp kazanmaktı. Ancak böyle bir sahada bu imkansızdı. Sonuna kadar mücadele ederek galip geldik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik" diye konuştu.
- 4.12.2019
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Girdi ve kart gördü
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Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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