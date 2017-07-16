Golcü gerekiyor

İlk hazırlık maçında çok ağır eleştiriler yapmaya gerek yok.

Henüz transferler takıma dahil olmamış.

Ancak şunu söyleyebilirim ki, Ersun Yanal yine oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışan bir sistemi oturtmaya çalışıyor. Her iki yarıda farklı takımlar oynadığı için ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor.

İlk yarıdaki takım daha çok oyunu kendi sahasında kabul eden ve kanatlar ile atağa çıkmaya çalışan bir anlayışla mücadele etti.

İkinci yarıdaki takım ise oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışsa da pas hataları da yaptılar. Yanal'ın oyun sistemine uygun bir forvetin eksikliği burada da dikkat çekti.

Özet olarak takım, zaman zaman Ersun Yanal'ın istediklerini yaptı, zaman zaman ise bundan uzak bir görüntü sergiledi.