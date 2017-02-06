Tosic’ten önce Van Persie atılmalıydı

Fenerbahçeli futbolcular bu maçta bir reaksiyon vermeliydi, Beşiktaş'ın şanssızlığı bu oldu. "Formamız için, kulübümüz için gidelim, ligin liderini yenelim" diye konuşmuştur futbolcular... İlk 15 dakikada iyi başladı Fenerbahçe. 41'inci dakikada kırmızı karta kadar Beşiktaş ağırlık koydu ama sonra dengeler değişti. Sonuçta gergin bir ortam vardı. Uzatmalarla 99 dakika futbol oynanan ortamda hakemin yönetmekten ziyade idare ettiği, topun oyunda az kaldığı bir maç izledik.

Fenerbahçe istediğini aldı. Kayseri'deki Fenerbahçe'yi Beşiktaş yakalasa yine 4'lük yapar. Fenerbahçeli oyuncuların dünkü maçı final gibi gördüğü net belliydi. Kartlık fauller, sertlik de dahil olmak üzere... Milyonlarca taraftara, "Biz aslında kötü takım değiliz" mesajı vermek istediler. 11'e 10'da Fenerbahçe'nin hükmettiği bir oyun izledik.

Fiziksel ve taktiksel dengelerin değiştiği maçta çok ama çok önemli bir kazanım elde etti. Hem kupada son 7 eşleşmeyi kaybettiğin Beşiktaş'ı elemiş oldun.

Hedefsiz maç olsa dahi çok çok önemli bir galibiyetti. Kupa, Fenerbahçe'nin kestirmeden gidebileceği bir hedef, birçok üst düzey rakibi de elendi. Tabii ben oynadıkları futbolu beğenmedim ama skor istedikleri skordu. Ozan'ın gol kaçırmasından çok Advocaat, geriye çabuk dönemedikleri için kızdı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi her zaman önemlidir. Fakat kimin daha çok ihtiyacı var diye soracak olursak cevabını Fenerbahçe olarak verirdik. 3 gün sonra kendine geldiği zaman insanlar sorsa, "Kupa da Fenerbahçe'nin elinden gitseydi" diye sorguladığımızda Fenerbahçe daha çok hasar almış olacaktı.

Beşiktaşlıların üzülmesi doğaldır ama kaybı daha az.



Kararları yanlıştı

Çok sakin, kendine güvenli bir hakem görüntüsü verdi Ali Palabıyık.

Büyük ihtimalle eve giderken "Bugün iyi maç yönettim" diye düşünmüştür ama televizyonu açtığında aslında öyle olmadığını görmüştür. Tüm hatalarına girecek olursam bu köşedeki yer yetmez.

İki takım lehine de aleyhine de kararları var. Tosic'in pozisyonunda yardımcı net gördü. Van Persie ile ilgili bir sufle de verdi yan hakem. Biz neyin ne olduğunu devre arasında gördük. Hakem aynı anda durdurabilse, o görüntüye göre Van Persie kırmızı... Dolayısıyla durdurabilse Tosic atılmayacak. Şu hareketlerde bence ikisi de kırmızı olmalı.

Sarılık çok pozisyonlar da vardı maçta.

Fenerbahçe'nin attığı gol bence nizami...

Ofsayt tartışılabilir olsa da değil.

Fenerbahçe'nin attığı ikinci golü de bence vermeliydi. Hakem "Benim düdüğümü bekle" demedi. Madem öyle, Lens'e kart verirsin.

Kayseri'deki maçın son golü de benzer şekildeydi. Üstelik gördüğüm kadarıyla düdüğü çaldı. Şener ikinci sarıdan kesin atılmalıydı. Bu maçın kahramanı olacakken kötüsü oldu Palabıyık.

Hakimiyeti kuramadı, tak tak kartları başta verse olacaktı. Yürekli yönetti ama hata yaptı. Oyunu akışında yönetti ama durdurduğu pozisyonlarda kararları yanlıştı.



ADVOCAAT DOĞRU YAPMIŞ

Herkesin öz eleştiri yapması lazım, kendimiz de dahil olmak üzere... Devre arasında Van Persie ve Şener'i çıkarması gerektiğini düşünüyordum. Programımda da bunu söyledim hatta. Fakat Advocaat diğer yönde karar verdi, sonra gördük ki Van Persie'nin ilk yarıdaki agresifliği yoktu. Hollandalının golüyle de Fenerbahçe tur atladı, tarihe de bir imza attı. Her düşüncem doğru olacak diye bir şey yok neticede. Benim oyunculuğum döneminde sabah akşam yeniyordu Beşiktaş bizi. Arkadaşlarım dalga geçiyordu, üç ihtimal var, 2-0, 3-0, 4-0 diye... Biraz sakin olmak lazım. Aziz Bey'in Adanaspor maçı sonrası çıkışını da yanlış buluyorum.

Oyuncuların büyük bölümü iyi niyetliydi.

Marcelo ve Van Persie'yi ayrı tutuyorum. Oğuzhan'ın idolüyken Van Persie ile atışır hale gelebiliyor maç içinde, bunları normal karşılamak lazım.