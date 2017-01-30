Bu oyun şampiyon yapmaz

Başakşehir ve Galatasaray'a karşı savunma yapıyorsun, yeniyorsun. Aynı futbolcularla hücum oynamaya çalışınca kontrayı yiyorsun. Bu futbol sadece derbi kazandırır.



Ligin son 4 takımına bakıyorum;

Alanyaspor'a 2 puan, Adanaspor'a 2, Kayserispor'a 5 puan kaybetti, Fenerbahçe! Yani küme düşmeme mücadelesi veren takımları yenememiş.

Gaziantepspor'u de 85. dakikada gol atarak yenebilmişsin.

Advocaat'tan sonra söylediğimde ısrarcıyım. Tamamen kontratak takımı formatına geçtiler.

Savunmada ve hücumda buna göre pozisyon alıyor oyuncular...

Advocaat'a ilk geldiği gün özellikle Konyaspor maçında bu formata döndükten sonra bu ligin kontrataklarla değil, hücumla şampiyon olacağı anlatılmalıydı.

Fenerbahçe geçen sezon bu haftada 11 puan fazla toplamıştı.

24 saat önce biten Galatasaray maçına gidelim. Podolski oyundaydı, Bruma oyunda. Sneijder oyunda, Yasin, Selçuk, Josue...

Fenerbahçe'de oyuncular papatya falı. Lens maç seçen bir futbolcu.

Bir maç çok iyi oynuyor, iki maç oynuyor. Alper Potuk oyun içinde bile papatya falı. Robin van Persie papatyadan bile öte. Bir maçta 2 gol atıyor, ertesi hafta oynayacağını bile bilmiyorsun.



Eren'den farkı yok!

Fernandao'nun ise G.Saraylı Eren Derdiyok'tan farkı yok. Kontratak oyuncusu da değil. Arkadaki oyunculara gelirsek Mehmet Topal kendi rekorunu kırmış, 3 gol. Hücuma dönük oynadı, bir de sağ içte. Üçlü orta sahanın solunda Salih, hatta Aatif gibi oyuncuları kullanıyor hoca.



Bu format değişmeli

Geriye dönüyoruz, Kjaer ve Skrtel geriye karşıladığında çok iyiler ama geniş alanda problem yaşıyorlar.

Kayserispor 2 maçta 7 gol attı bu ikiliye. Neden; geniş alan buluyorlar.

Kjaer ve Skrtel öne doğru çıktıkları anda defoları ortaya çıkıyor.

Gömüldükleri zaman Galatasaray'ı pozisyon vermeden 2-0 yeniyorsun. Top Başakşehir'e, Galatasaray'a geçince savunma yapıyorsun, yeniyorsun. Aynı oyuncularla hücum oynamaya çalışınca kontrayı yiyorsun işte... Maç kazandırır bu oyun, derbi de kazandırır ama şampiyon yapmaz bu oyun!

Kazanmam lazım diyorsun ama oyun formatın aynı. Bu oyunla Avrupa'da başarılı olma şansın yüksek ama ne yapmak lazım?



Tebrikler Sergen'e

Riekerink'i eleştiriyoruz ama bu hafta De Jong'un yerine kimi koydu? Stoper falan devşirmedi, hücumcu orta saha Josue'yi koydu oraya. Türkiye'de şampiyon olmak için 3 takım hariç herkese riskli oynayacaksın. Yoksa şansın olmaz.

Son olarak Sergen Yalçın'ı tebrik ediyorum. İyi hazırlanmışlar, ölüm kalım maçına çıkmışlar. "Takımda ışık gördüm" demişti kupa karşılaşmasında.

Varela'yı çok beğendim, 31 yaşında, tecrübeli de bir oyuncu.

Harika iş yapmışlar alarak.



VURAL OLSAYDI

Fenerbahçe Topuk Yaylası'na Vitor Pereira ile gidip, maçlara Dick Advocaat ile çıkarsa böyle olur. Fenerbahçe şampiyonluğu ilk 7 hafta kaybetti.

Şunu da söylemeliyim; Fenerbahçe'nin başında Yılmaz Vural olsa 35 puanda kalmazdı. Yılmaz Hoca ligi biliyor çünkü. Zorya maçında Fenerbahçe için 'Kötü' diyorduk ya hani, bu takım Zorya maçından daha kötüydü.

Artık bu saatten sonra Fenerbahçe'nin ligde şansı çok az. Avrupa için transfer yapılabilir. Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlamalılar.