Favori gibi oynadı

Beşiktaş, favori olduğu maçta Alanyaspor'u yenip hak ettiği bir galibiyet elde etti.



Güzel zemini yakaladığı zaman Beşiktaş iyi futbol oynuyor.

Alanyaspor gibi içeride dışarıda açık oynamaya çalışan bir rakip açıkçası Beşiktaş'a imkan sağladı.

İkinci golü 2'ye 1 yaparak attılar.

Deplasmanlarda oyun olarak rahat oynayan tek takım Beşiktaş.

Bu yıl sadece Başakşehir maçının ilk yarım saati ve Fenerbahçe deplasmanı haricinde rakibi tehdit etmedikleri dönem yok. Rakipler de puan kaybetmişken, "Aman yenelim de 41 puanı cebimize koyalım" dedi.

Cenk kendini bir türlü beğendiremese de 12'nci golünü attı. Etkili oynuyor. Beşiktaş favori olduğu maçı favori gibi oynayarak hak ettiği bir galibiyet elde etti.

Bu maçta yapabileceğimiz bir çıkarım da Talisca'yla ilgiliydi. Talisca, 30 dakikada bize santrfor olarak oynayamayacağını gösterdi. Oyun kalitesi Talisca'nın önde oynadığı bölümde düştü Beşiktaş adına. Aynı şablonda pozisyonlar değişip Babel öne geçince, Talisca 10 numaraya dönünce daha iyi oldu. Aboubakar Afrika Kupası'nda, Cenk Tosun da sakatlandı.



Forvet arayışı olur

Göründü ki onların alternatifi Talisca değil. Babel'le daha iyi oldu ama sırtı dönük Babel de çok iyi değildi. Belki Beşiktaş'ın bir forvet arayışı olur.

Şenol Güneş, Quaresma konusunda Galatasaray'ın Yasin Öztekin'e yaptığı gibi kadro dışı bırakmadı, devam etti; "Buyur Darıca'yla oyna o zaman" dedi, dün de performans veren Quaresma hocasına koştu. Twitter hesabından özür de dilemiş zaten.

Demek ki zor bir oyuncu olsa da Quaresma ilişkileri kötü bir adam değil.

Alanyaspor'un kazandığı penaltıda kaleci Fabri temiz müdahale etti. Kesinlikle penaltı değildi.

Beşiktaş'ta bir de Atiba gerçeği var.

Türkiye'nin en istikrarlı oyuncusu.

Zaten Beşiktaş kadrosunun neredeyse tamamı kaliteli.

Kadroya bakıyorsun; kale Deportivo'dan, sağ bek milli takımın beki, sol bek Barça'dan, önlerinden PSV ve Arsenal alt yapısı, Sağ ön Avrupa Şampiyonu, sol ön Liver-pool...

Böyle bir takım Beşiktaş...



KAFASI BAŞKA YERDE

Bazen hakemler iş alırlar başlarına...

Böyle bir şey benim de başıma geldi. Trabzon deplasmanı zordu.

Biz orada 4-1 öndeyiz.

Trabzon deplasmanında kendi sahamızdan aldım gol attım, vermedi.

4-1'den sonra 4-3'e geldi maç.

Son dakika bizim kaleci boşa çıkınca İsmail Kartal elle çıkardı topu çizgiden.

Kafası benim golümde kaldığı için veremedi hakem. Dün de öyleydi.

Beşiktaşlı Quaresma'yı atamadığı için kafası o pozisyonda kaldı.

Daha sonra Alanyasporlu Donald Guerrier'i de atamadı.



ALANYA ACİL HOCA BULMALI

Aytemiz Alanyaspor için şunu söylemem gerek, kulüpler teknik adamlarda çok boşluk bırakmamalı.

Örnek; Antalyaspor'un yaptığı Rıza Çalımbay hamlesi...

Gelir gelmez ağırlığını koyup Antalya-spor'u toparladı. Eğer boşluk verirseniz hata edersiniz.

Alanyaspor da hocasını bir an önce bulmalı.



ÖNEMLİ BİR İNSANDI

Son olarak Türk futbolu için çok büyük bir değer olan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'a tekrar rahmet, ailesine baş sağlığı dileyelim.

Çok önemli bir insandı.