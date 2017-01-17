Talisca kazandırdı

Talisca'nın tarak kemiği kırıldı ama yılmadı.

Osmanlıspor'a attığı golü kolay kolay kimse atamaz...



Çok iyi bir takım Osmanlıspor benim gözümde. Önemli silahları Afrika Kupası nedeniyle yok ama Aboubakar da Kamerun'daydı.

Futbol enteresan bir oyun, belki Cenk gol atamayacaktı o olsaydı... Hem Galatasaray'ın hem Başakşehir'in kazanması Beşiktaş için bu deplasmanı daha da önemli haline getirdi. Stada geliyorsunuz, sahaya bakınca oyuncular, "Eyvah yandık" demiştir. Çok kötü bir zemindi. Osmanlı da oynayan bir takım olduğu için her iki takıma da zordu böyle saha. Böylesi bir maçı 2-0 bitirmek çok önemli. En önemli oyuncular Talisca ve Fabri oldu.

Beşiktaş ligin ciddi favorisi ama enteresandır, 17 hafta geçti, arzuladığımız ya da beklediğimiz Beşiktaş var mı dersek, geçen seneki performansla kıyaslarsak süreklilik yok. Marcelo dışında sürekli iyi oynayan oyuncu yok. Buna rağmen 38 puan yaptı. Bu takımda şahane sezon geçiriyor diyebileceğimiz 1 tane oyuncu var.

İnişli çıkışlı çok oyuncusu var. Bireysel anlamda kalitelerinin altında kalmasına rağmen bu puana ulaşıyor bu takım. Tarak kemiği kırıldı ve döndü Talisca ama yüzünü kapatıp şu vuruşu kim yaptı dersen Talisca derim. Talisca 4-4-2'nin ikinci forveti gibi oynuyor. Kolay goller değil bunlar.

Öne doğru hareketli topa sert plase vurmak kolay değildir. Top sana gelirse daha kolay vurursunuz. Hem sert vuracaksınız, hem de topu çevireceksiniz.

Maçın kırılma anı oldu o pozisyon. Zor bir rakip Osmanlıspor... Musa cezalıydı.

N'Diaye'nin olmaması da çok etkiledi.



OSMANLI KEYİF TAKIMI

Osmanlıspor keyif takımı... Moralli, düzenli... Hocaları da öyle. Esprisine söylüyorum, belki puanlarını bile bilmiyordur.

Futbolu oyun olarak gören, iyi de yönetilen bir kulüp. Onları içeride dışarıda zevkle izliyorum. Aslında tüm sporseverler Osmanlıspor'un çok kaliteli bir takım olduğunu biliyor.

Bu yüzden Beşiktaş'ın, Ankara'da zorlanacağını düşünüyordu herkes. Belki soğuktan belki de iyi organize olamamaktan Osmanlıspor istediği oyunu sergileyemedi. Beşiktaş bu yüzden şanslıydı. Kısacası Osmanlıspor şanssız bir gününde yakalandı.



MİTROVİC'İN İŞİ ÇOK ZOR

Yeni transfer Mitrovic, Tosic-Marcelo tandemini nasıl kesecek, merak ediyorum.

Beşiktaş'ın kadrosunda sağ bek, sol bek hücumcu... Tosic zaman zaman topla çıkabilir.

Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk... Çok ofansif bir kadro. Bir de Osmanlıspor kadrosunu hayal edince bol gol olur diye bekliyordum ama zemin, hava şartları gibi etkenler de var.

Bu takımla fazla pozisyon vermeden 2-0 dönmek önemli... Beşiktaş kaliteli isimlere sahip. Bu yüzden yeni transfer Mitrovic çok çalışmalı, takımı iyi gözlemlemeli...