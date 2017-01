At sahibine göre kişner!

G.Saray'ın iyi oynadığı 3 maç yoktur. Oyuncu liderine bakar. Öyle bir hoca var ki 18 golün yarısını kafayla yemiş; çözüm bulamamış.



Galatasaray için birçok bahane söyleyebiliriz ama sarı-kırmızılı takımın oynadığı 18 maç arasından 3 maç zor sayarız iyi oynadığı... Bundan farklı oynamadı kazandığı maçlarda.

Galatasaraylılar her maçta kazansa da yenilse de normal olarak görüyor. Memnun oldukları maç sayısı az. Konya'ya, Elazığ'a gitmen mazeret değil. Taraftar iyi top oynayan takıma gelir.



Kadro zaafiyeti var

Fenerbahçe'de basketbola 15 bin kişi gidiyor, futbola 10 bin kişi... Galatasaray'da da aynı şekilde. Puanı da iyi olmasına rağmen hem de.

Oyunun tatmin edici değil çünkü.

Kenara bakıyorum, kimler oynayabilirdi diye?

Kadro zafiyeti var derinlik anlamında...

Daha 16 hafta var bitime. İddia ediyorum Şenol hocanın iş disiplini, Riekerink'te yoktur. Oyuncu liderine bakar. İkisini de izlemeye çalışıyorum.

At sahibine göre kişner.



Galatasaray'ın uzun beki yok

Muslera 5 üzerinden 2, Sabri 2, Carole 1, Hakan ve Ahmet 1, De Jong 2, Selçuk 1, Yasin 2, Podolski 1... Bruma'ya 1'i bile zor veririm.

Böyle bir tablo karşısında savaşçı bir takım var.

Öyle bir hoca var ki kenarda 18 golün yarısından fazlası kafayla. Buna da bir çözüm bulamıyorsan ne yapacaksın?

Webo geliyor atıyor, Serdar atıyor.

Mehmet Batdal atıyor.

Zaafın aynı, uzun stoperin yok, uzun bekin yok.



Karabük sevimli bir takım

Carole'un koşacak hali yok.

Böylesi bir tabloda normal.

Muslera mucizevi bir şekilde oynadığı maçlarda bazen kurtarıyorsun, dün oynayamadı.

Karabük de sevimli bir takım.

Yeni nesil, düzgün bir hocası var.

Konsantre oyuncu sayısı daha fazla.

Karabüklüler heyecanla bekliyor maçı...

Galatasaraylılar, "Nereden çıktı" diyor.



CÜNEYT HOCANIN DİNLENMESİ LAZIM

İlk yarı çok kötü; Karabükspor iyi, Galatasaray kötü, Cüneyt Çakır ise maç bile yönetemiyor.

Arkadaşımız, kardeşimiz ama idare ediyor sadece. Maç yönetilir, idare edilmez! Özgüvenin var senin.

Hakan'ı geç atıyor. Yasin'e soruyorsun pozisyonu. Paranın birazını Yasin'e ver o zaman!



Gol kararı doğru

Yasin elle falan almadı, doğru karar vermişsin. Doğru kararından devam et. Penaltıyı verme, Hakan'ı daha erken at.

İddialıyım, 0-0 gitse o penaltıyı vermezdi. Kesinlikle ve kesinlikle vermezdi. Yılların tecrübesiyle yazıyorum bunu, vermezdi!

Hakemlerimiz çok kötü, maçı da kötüleştiriyorlar.



'Penaltı' tartışmalı

Penaltı tartışmalı, el pozisyonu tartışmalı, en az 3 tane kırmızıya dönebilecek kart var. Bütün yazımı hakeme ayırsam maçı etkilediği için, hatta sezonu etkilediği için...

Cüneyt hocanın dinlenmesi lazım...

Cüneyt hocadan o penaltıyı vermemesini beklerim ben. Yasin'e sormamasını bekliyorum ben.



Terry'ye sorar mıydı?

Sen gidip "John Terry, senin eline çarptı mı" diye soruyor musun Avrupa'da?

Topu Yasin'e atmak için hakemlik mi yapılır? Bunlar çok tehlikeli işler. O karardan sonra bitti, darmadağın oldu. 1-1 gitse 4 dakika uzatacaktı belki. Sorun da burada.