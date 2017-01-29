Sezonun en iyi G.Saray’ı

Sarı-kırmızılılar geçen sene şampiyon olan Beşiktaş gibi hücum oynamaya ve gol atmaya başladı.



Galatasaray bu sezonki en iyi oyununu oynadı. Karabük'te kazanmış olsaydı şampiyonluk için birinci aday diyebilirdik.

Eren Derdiyok değerli oyuncudur ama Eren'siz formatta G.Saray geçen seneki Beşiktaş gibi gol atmaya başladı...

Özellikle hücum bölgesinde Beşiktaş kadar etkili oynamaya başladılar.

Bruma, Sneijder ve Podolski araya pas atabilen, bire birlerde meziyetli oyuncular. Bunları üst üste koyunca bireysel performans da olunca galibiyet geldi. G.Saray genel anlamda övgüyü hak eden bir takım. Riekerink, Eren konusunda şurada yanıldı.

Kenarlarda oynayan iki oyuncu da orta yapan oyuncu değil. Sneijder de orta kesen oyuncu değil. Orta sahadaki oyuncular Selçuk ve De Jong da çizgiye inen oyuncular değiller...



Barcelona gibi oynadı

Sarı-kırmızılı takım forvette Podolski ile oynamaya başladıktan sonra hücum bölgesinde Beşiktaş'a döndü, zaman zaman da Barcelona'ya döndü... Gollere baktığımızda hep bireysel ve ikiye birlerle gol atamaya başladı Galatasaray...

Sarı-kırmızılıların hücum şekli değişti...

Aynı zamanda şutör bir takım...

G.Saray'ın tek zaafı var; takım savunmasında güçlü takımlara karşı iyi değil... Şimdi bir şeyi daha söylemek istiyorum; profesyonel dünyada yaşıyoruz..

Ancak G.Saray takımı ruhlarıyla, canlarıyla profesyonelliği bir kenara atıp şampiyonluk yarışında olmak isteyen bir takım. Geçen hafta Levent Nazifoğlu, "Oyuncularımız aylardır para almadığı halde oynuyor" dedi.

F.Bahçe'nin ödemesiyle G.Saray'ın ödemesi arasında dağlar kadar fark var. Ancak sıralamaya baktığımızda G.Saray önde. Bu karakterli oyuncuların işidir. Dün çok arzuluydular, aile olmak o kadar kolay değil...



AĞIR-HAFİF SIKLET MAÇI!

Dünkü karşılaşma ağır siklet boksörü ile hafif siklet boksörü arasında bir maç gibiydi. Akhisar Belediyespor her geçen gün kadro olarak gücünü kaybeden bir takım. Ama bu Galatasaray'ın farklı kazanmasının sadece bir sebebi değil. Bireysel olarak takım olarak çok iyi oynadı Galatasaray. İlk yarı bittiğinde zaten maç bitti diye düşündük. Hatta öyle bir maçtı ki ikinci yarıda "İkinci yarı artık 6 mı 7 mi, 8 mi olur" diye düşündük.



KÜÇÜK DETAYLAR

Ligimizle ilgili bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. 90. dakikada hakem maçı bitirdi. Neden bitirdi ben merak ediyorum. Diyelim ki lig sonunda ikili veya üçlü averajlar eşitlendi... Şampiyonu gol averajı bile belirleyebilir.. Diyelim Akhisar küme düşme potasında. Bir gol bile takımı küme düşürebilir. Rica ediyorum bu küçük detayları önemseyin.

Uzatmalarda atılacak bir gol veya görülecek bir kart her şeyi belirleyebilir.