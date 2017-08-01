'Fırtına ışık verdi'
Bordo-mavililer 19-30 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin kasabasında gerçekleştirdiği yurt dışı 2'nci etap kampını bitirdi.
ERSUN YANAL İŞİ SIKI TUTUYOR
50'nci yılda şampiyonluk yarışının içerisinde olmak isteyen bordo-mavililerde teknik direktör Ersun Yanal da beklentilerin farkında. Yanal en çok takım olma olgusuna ve birlikte hareket etmeye önem veriyor. Bu noktada takımda iyi bir hava yakaladığını söylemek mümkün ancak geciken transfer çalışmalarının biraz keyfini kaçırdığı gözlendi. Antrenmanlarda tatlı-sert ve neşeli görüntüsüyle enerjisini öğrencilerine de aktarmaya çalışıyor. Yeni sezona takımı umutlu hazırlıyor. Kaptan Onur başta olmak üzere tecrübeli futbolcular da lige iyi bir giriş yapılabilmesi için çabalıyor.
BATUHAN 5 GÜN GEÇ KATILDI
Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Hasan Batuhan Artaslan, vize işlemlerinde yaşadığı sorun nedeniyle Slovakya kampına 5 gün gecikmeli olarak katıldı. İlk 3 hazırlık maçını kaçıran Batuhan, sadece Zilina karşılaşmasında 8 dakika forma şansı bulabildi.
TEK YÖNETİCİ ÇUBUKÇU
Fırtına'da Slovakya kampına yönetici olarak sadece Asbaşkan Ahmet Çubukçu katıldı. Kampın tamamlanmasına üç gün kala Slovakya'ya gelen Çubukçu, bordo mavililerin Heerenveen ile oynadığı son hazırlık maçını da izledi ve takımla birlikte Trabzon'a döndü.
SAKATLIKLAR MORAL BOZDU
Karadeniz ekibinde Durica ile Onazi sakatlıkları nedeniyle Heerenveen ile oynanan son hazırlık maçında forma giyemedi. Ayrıca Heerenveen karşılaşmasında Castillo'nun oyuna girdikten 8 dakika sonra sakatlanması teknik heyetin de keyfini kaçırdı. Bu oyuncuların durumunun yapılacak kontrollerden sonra netleşeceği belirtildi.
TRANSFERLER KAMPA YETİŞMEDİ
Yeni sezon öncesi kadrosuna Bongonda, Kucka ile Kamil Ahmet'i katan ve 3 takviye daha hedefleyen Trabzonspor'da yapılması planlanan transferler Slovakya kampına yetişmedi. Kampta tam kadro çalışmayı arzulayan teknik direktör Ersun Yanal'ın bu isteği gerçekleşmedi.
SLOVAKYA KAMPINDAKİ OYUNCU PERFORMANSLARI
Onur (****): Çalışkanlığı ile dikkat çeken kaptan Onur, hazırlık maçlarındaki kurtarışlarıyla da formasını kolay teslim etmeyeceğinin mesajını verdi. Yeni sezonda da kalenin bir numaralı adayı.
Esteban (**): Ersun Yanal'ın birçok hazırlık maçında kendisine görev vermesine rağmen yine de Onur'dan formayı kapacak bir performans sergileyemedi.
Pereira (***): Hem çalışkanlığı, hem neşesi hem de enerjisiyle ön plana çıktı. Kampın iyileri arasında yer aldı. Sağ bekte yine formanın en güçlü adayı.
Kamil Ahmet (***): Yeni transfer Kamil Ahmet uyum sürecini çabuk aştı. Hırslı ve güçlü yapısıyla dikkat çeken sağ bek, forma yarışının kolay olmayacağı mesajını verdi. Pereira için ciddi rakip.
Uğur (**): Kendi oyun yapısı ve çalışmasından ödün vermeyen Uğur'un, fiziksel olarak biraz eksiklerinin olduğu görüldü. Stoper mevkiine takviye yapılırsa forma savaşı onun adına zorlu geçecek.
Durica (***): Geride kalan sezonda performansıyla iz bırakan deneyimli oyuncu kampta da iyiydi. Sol stoperde forma bu sezon da onun.
Mustafa (***): Fiziksel anlamda en hazır oyunculardan biri olarak dikkat çeken Mustafa, forma yarışında kolay pes etmeyeceğinin mesajını verdi.
Abdürrahim Dursun (***): Çok genç olmasına rağmen sol bekte 'ben de varım' dedi. Genç oyuncu teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği şansı iyi kullanmaya çalıştı. Güçlü yapısıyla da dikkat çekti.
Mas (***): Fiziksel anlamda düşüş gözlenen Mas kampın son günlerine doğru toparlandı. Çalışkan ve sol bekte güvenilir bir profil çizdi.
Onazi (****): Kampta üzerine koyan oyunculardan biri olarak dikkat çekti. İyi çalıştı, iyi performans sergiledi. Orta sahaya Kucka takviyesinin yapılmasına rağmen kampın en iyilerinden biri olarak Onazi'nin forma şansı yüksek.
Okay (***): Sakatlığı nedeniyle kampın ilk bölümünde takımdan ayrı çalıştı. Fiziksel açığını çabuk kapatan genç oyuncu formaya yakın olarak görünüyor.
Aytaç (**): Yeni sezon öncesi verdiği kilolarıyla dikkat çeken Aytaç, fiziksel anlamda da güçlü görüldü. Alternatifi fazla olan orta sahada yine de forma yarışında kolay pes etmeyeceğinin mesajını verdi.
Bero (***): Antrenmanların çalışkan isimlerinden oldu ancak hazırlık karşılaşmalarında beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Bitmeyen enerjisi ve güçlü fiziğiyle kampta öne çıktı.
Kucka (***): Yeni transfer Kucka kampın ilk günlerinde sönük kalsa da çabuk toparlandı. Uyum sürecini de büyük oranda aşan tecrübeli orta saha formanın en güçlü adaylarından.
Yusuf Yazıcı (****): Ersun Yanal'ın en çok ilgilendiği isimler arasında yer alan genç oyuncu çalışkanlığı ile dikkat çekti. Geride kalan sezonda da etkili bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı, yeni sezonda da formanın en güçlü adaylarından.
Castillo (****): Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen Castillo, Slovakya kampının en iyileri arasında yer aldı. Hızı ve tekniğiyle
ön plana çıkan sol kanat oyuncusu, hazırlık maçlarındaki performansıyla da dikkat çekti.
Olcay (**): Geride kalan sezonda takıma gol ve asistleriyle önemli katkılar sağlayan Olcay, Slovakya kampında beklentilerin altında kaldı.
Bongonda (***): Yeni transferlerden Bongonda hızı ve etkili top tekniğiyle dikkat çekti. Hücumda yaratıcı bir görüntü veren genç oyuncunun en büyük handikabı savunma yönün zayıf olması.
Rodallega (**): Özellikle hazırlık maçlarında uzaktan attığı etkili şutlarla dikkat çekti. Fiziksel anlamda ve hava toplarında eksiklerinin olduğu gözlendi.
N'Doye (**): Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zaman zaman takımla çalışmalara katılmadı. Fiziksel olarak zamana ihtiyacı olduğu gözlenen forvet oyuncusunun hücumda ayağında top tutma başarısı ise dikkat çekti. Yanal onunla özel ilgileniyor.
TRABZONSPOR KAMP DEĞERLENDİRMESİ / YUNUS EMRE SEL
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:55
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
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Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
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