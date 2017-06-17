Yusuf ayrılıyor

İsmi Beşiktaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Başakşehir ve Bursaspor ile anılan Yusuf Erdoğan: Ayrılmak zor olacak ama oynamak istiyorum

Adı Beşiktaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Başakşehir ve Bursaspor ile anılan Yusuf Erdoğan, "Henüz hiçbir kulüple anlaşmadım. Görüşmeler sürüyor. Trabzonspor'dan kopmak zor olacak ama oynamak istiyorum" dedi. Yusuf, Trabzonspor'un kendisine çok şey kazandırdığını belirterek, "Takımdan şu anlık ayrılacağım gibi duruyor. Umarım hayırlı olur" diye konuştu.