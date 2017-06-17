 Yusuf ayrılıyor – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Yusuf ayrılıyor

    Yusuf ayrılıyor

    İsmi Beşiktaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Başakşehir ve Bursaspor ile anılan : Ayrılmak zor olacak ama oynamak istiyorum

    Adı Beşiktaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Başakşehir ve Bursaspor ile anılan Yusuf Erdoğan, "Henüz hiçbir kulüple anlaşmadım. Görüşmeler sürüyor. Trabzonspor'dan kopmak zor olacak ama oynamak istiyorum" dedi. Yusuf, Trabzonspor'un kendisine çok şey kazandırdığını belirterek, "Takımdan şu anlık ayrılacağım gibi duruyor. Umarım hayırlı olur" diye konuştu.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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