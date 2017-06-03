 Toure City’de kaldı – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Toure City’de kaldı

    Toure City’de kaldı
    Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan kararını verdi. Premier League ekibi Manchester City, sözleşmesi sona eren Toure'nin kontratını 1 yıl daha uzattı. İmzaların atılmasının ardından 34 yaşındaki Fildişili, "City'de yapacağım işler bitmemişti. Yeni kupalar kazanmayı hedefliyorum'' ifadelerini kullandı.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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