 Kaybetmek yok – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Kaybetmek yok

    Kaybetmek yok

    Onur, “Önemli bir çıkış yakaladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz” dedi

    Bordo-mavili takımın kaptanı , galibiyetlere devam etmek istediklerini söyledi. 501 dakikadır kalesini gole kapatan başarılı eldiven, idmanı izlemeye gelen taraftarlara "Trabzonspor sevdalılarını çok seviyoruz. Bize her zaman destek olan taraftarlarımızın gücünü arkamızda görmek bizim için büyük bir moral ve motivasyon oluyor. Önemli bir çıkış yakaladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. İnşallah kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra güzel günlerin bizleri beklediğine inanıyorum. Herkesi Aytemiz Alanyaspor ile yeni stadyumumuzda oynayacağımız maça bekliyorum" diye seslendi.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:40
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