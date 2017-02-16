Kaybetmek yok
Onur, “Önemli bir çıkış yakaladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz” dedi
Bordo-mavili takımın kaptanı Onur Kıvrak, galibiyetlere devam etmek istediklerini söyledi. 501 dakikadır kalesini gole kapatan başarılı eldiven, idmanı izlemeye gelen taraftarlara "Trabzonspor sevdalılarını çok seviyoruz. Bize her zaman destek olan taraftarlarımızın gücünü arkamızda görmek bizim için büyük bir moral ve motivasyon oluyor. Önemli bir çıkış yakaladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. İnşallah kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra güzel günlerin bizleri beklediğine inanıyorum. Herkesi Aytemiz Alanyaspor ile yeni stadyumumuzda oynayacağımız maça bekliyorum" diye seslendi.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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